Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker zijn donderdag door de selectiecommissie langebaan van schaatsbond KNSB aangewezen voor de ploegachtervolging bij de eerste twee World Cups in Japan.

Bij de eerste wereldbeker in Obihiro (16-18 november) zit Douwe de Vries als vierde man in de selectie voor de ploegachtervolging. Voor de wedstrijd een week later op de buitenbaan van Tomakomai (23-25 november) zijn alleen Kramer, Roest en Bosker aangewezen.

Kramer had al tickets voor de 1.500 meter en de 5.000 meter, net als Roest en De Vries. Bosker mag in Obihiro meedoen aan de 5 kilometer.

Bij de vrouwen zal er voor de ploegachtervolging in Obihiro en Tomakomai een keuze worden gemaakt uit Lotte van Beek, Joy Beune, Antoinette de Jong en Ireen Wüst.

Schouten en Huizinga krijgen alsnog een WB-ticket

Irene Schouten en Chris Huizinga hebben alsnog een ticket gekregen voor de eerste twee wereldbekers. De schaatsers plaatsten zich afgelopen weekend bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf niet op een van de traditionele afstanden, maar zijn wel geselecteerd voor de massastart.

De 21-jarige Huizinga rijdt in Obihiro met Simon Schouten en in Tomakomai met zijn Team Jumbo-ploeggenoot De Vries. Irene Schouten doet alleen mee in Obihiro, waar ze een team vormt met Melissa Wijfje. Een week later zijn Wijfje en Esmee Visser de Nederlandse troeven op de massastart.

Irene Schouten veroverde afgelopen februari in Zuid-Korea olympisch brons op de massastart. De 26-jarige Noord-Hollandse eindigde bij het World Cup-kwalificatietoernooi als zesde op de 3 kilometer en als negende op de 5 kilometer. Huizinga werd achtste op de 1.500 meter, maar won de massastart in Thialf.

Ook Ntab mag afreizen naar Japan

Ook Dai Dai Ntab heeft alsnog een plekje verdiend in de wereldbekerselectie. De sprinter eindigde in Heerenveen zowel op de 500 als de 1000 meter als zesde, waar een plek in de top vijf vereist was voor World Cup-kwalificatie. De Nederlands kampioen op de 500 meter is nu aangewezen voor de teamsprint in Tomakomai, net als Kjeld Nuis, Hein Otterspeer en Kai Verbij.

In Obihiro bestaat de Nederlandse selectie op dit niet-olympische onderdeel uit Michel Mulder, Nuis, Otterspeer en Verbij. Bij de vrouwen zijn Femke Beuling, Letitia de Jong, Jutta Leerdam en Janine Smit aangewezen voor beide Japanse World Cups. Een teamsprint wordt, net als een ploegachtervolging, geschaatst met drie rijders.

Normaal gesproken selecteert een bondscoach de schaatsers voor de ploegachtervolging, massastart en teamsprint, maar de KNSB heeft nog geen opvolger gevonden voor de na afgelopen winter gestopte Geert Kuiper. De schaatsbond wil uiterlijk voor 1 januari de nieuwe bondscoach tot Peking 2022 presenteren.

Bij de wereldbekerwedstrijden in Japan levert de ploeg met de meeste rijders bij een onderdeel (ploegachtervolging, massastart en teamsprint) de hoofdcoach. Als van twee ploegen evenveel schaatsers aan de start staan, bepaalt de selectiecommissie langebaan wie als coach fungeert.