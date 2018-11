Jac Orie maakt de progressie van Patrick Roest al bijna vier jaar van heel dichtbij mee, maar de coach van Team Jumbo zag ook niet aankomen dat zijn pupil afgelopen weekend bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf absolute toptijden zou rijden op de 5 en 10 kilometer.

"Hij heeft ook mij verrast", aldus Orie. "Die jongen heeft al jaren een ontzettend stijgende lijn, maar afgelopen weekend heeft hij die ontwikkeling wel even volle bak doorgetrokken."

De 22-jarige Roest was dé man van het openingstoernooi van het schaatsseizoen met zeges op de 1.500 meter, de 5 kilometer en de 10 kilometer. Hij reed bovendien drie keer een persoonlijk record en pakte op de 5.000 meter het baanrecord af van ploeggenoot Sven Kramer.

De overwinning op de 1.500 meter en zijn tijd van 1.44,42 waren nog niet eens een heel grote verrassing - de schaatsmijl is altijd de beste afstand geweest van Roest - maar de 6.08,98 op de 5 kilometer (het oude baanrecord van Kramer was 6.09,65) en de 12.47,89 op de 10 kilometer (zijn persoonlijk record stond op 13.21,11) had niemand zien aankomen.

"Het is een feit dat Patrick afgelopen weekend helemaal aan het uiteinde van het verwachtingspatroon zat", zegt Orie met een lach. "Ik had niet verwacht dat hij 6.08 zou rijden op de 5 kilometer. En 12.47 op de 10 kilometer al helemáál niet."

Roest brak vorig jaar onderarm en pols

Een belangrijke reden voor de progressie van Roest is dat hij zich de afgelopen maanden probleemloos heeft kunnen voorbereiden op het na-olympische seizoen. Een jaar geleden brak hij anderhalve maand voor de start van de winter nog zijn onderarm en pols toen hij bij een skeelertraining op een tractor botste.

De geboren Zuid-Hollander herstelde snel genoeg om zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen van Pyeongchang en daar zilver te pakken op de 1.500 meter, maar de zware blessure zorgde wel voor een afvlakking van zijn ontwikkeling.

"Patrick zat al op deze lijn - hij werd niet voor niks twee seizoenen geleden tweede op het WK allround - maar vorig jaar heeft hij natuurlijk op een hoop gezeten met zijn arm", stelt Orie. "Nu groeit hij weer heel hard door."

Roest, die vorig seizoen wereldkampioen allround werd, zal door zijn topweekend in Heerenveen nog meer worden aangemerkt als de opvolger van Kramer. Orie heeft niet zo veel met die vergelijkingen.

"Patrick is niet hetzelfde type schaatser als Sven. Patrick komt van de 1.500 meter, terwijl Sven van de lange afstanden komt. Het zijn twee individuen die je niet over één kam kan scheren. Daarmee zou je ze allebei tekortdoen."

Orie heeft goede hoop dat Kramer snel hersteld is

Kramer kende zelf een matig weekend, vooral omdat hij sinds een week weer meer last heeft van rugklachten. De viervoudig olympisch kampioen werd derde op de 5 kilometer, vijfde op de 1.500 meter en meldde zich af voor de 10 kilometer.

"Sven kreeg vorig weekend weer last van zijn rug", aldus Orie. "Je hebt het liever niet, we zaten er niet op te wachten. Maar ik maak me er nog geen zorgen over. Ik geloof dat het in korte tijd wel weer goed kan zijn."

De coach denkt dan al aan de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen, die gehouden worden in het Japanse Obihiro (16-18 november) en Tomakomai (23-25 november).

"Ik kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar het is wel mijn verwachting dat Sven daar weer goed rijdt."