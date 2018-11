Patrick Roest is zonder twijfel de man van het weekend bij het World Cup-kwalificatietoernooi. De 22-jarige schaatser boekte zondag op de 10 kilometer zijn derde zege in Thialf door ruim 33 seconden van zijn persoonlijk record af te halen.

"Nee, dit had ik zeker niet geloofd voor mijn race", zei Roest met een grote glimlach over zijn nieuwe toptijd van 12.47,89 (was 13.21,11). "Een 10 kilometer onder de 13 minuten was voor mij al onwerkelijk geweest."

De wereldkampioen allround verkeert in de vorm van zijn leven, want ook de 5 kilometer van vrijdag (baanrecord van 6.08,98) en de 1.500 meter van zaterdag (1.44,42) won hij in een persoonlijk record.

Zijn prestatie op de 10 kilometer was misschien wel het indrukwekkendst van de drie, gezien zijn bescheiden pr en het feit dat het in het verleden zeker niet zijn favoriete afstand was.

"De 10 kilometer is nu een stuk leuker dan vroeger", lachte Roest, die de nummer twee Douwe de Vries (12.56,71) bijna negen seconden voor bleef. "Deze race voelde heel erg goed."

Roest begon op een schema van 13.10

De rijder van Team Jumbo startte op een schema van rondjes van 31,4, goed voor een eindtijd van 13.10. In het tweede deel van de 5 kilometer bleek dat al snel een veel te bescheiden doel, want hij kon flink versnellen.

"Ik had een pr van 13.21 staan, dus ik wilde niet te gek doen in het eerste deel", aldus Roest. "Ik was bang dat ik aan het einde zou ontploffen als ik te hard zou starten, omdat ik nog niet eerder zo hard had gereden op de 10 kilometer. Ik denk dat het een verstandig plan was, want ik kon mijn race nu mooi afbouwen naar het einde toe."

De pupil van Jac Orie kwam zelfs nog in de buurt van het bijna vijf jaar oude baanrecord van Sven Kramer (12.45,09). "Maar ik heb nooit aan het baanrecord gedacht. Ik hoorde Jac halverwege mijn race wel roepen dat ik op een schema van 12.55 zat en uiteindelijk scheelt het maar twee seconden."

'Ik denk dat er nog veel meer in zit'

Roest weet dat hij door zijn topresultaten bij de opening van het seizoen opeens de favoriet zal zijn bij de wedstrijden die hij de komende maanden gaat schaatsen.

"Er zal steeds meer druk op mij komen, maar daar moet ik me niet gek door laten maken", zegt de boerenzoon. "Het helpt dat ik een vrij rustig persoon ben. En ik rijd steeds meer belangrijke wedstrijden, dus ik leer steeds beter met de spanning omgaan."

Roest verwacht dan ook dat hij alleen nog maar beter gaat worden deze winter. "Ik hoop dat er nog rek in zit, dat het nog sneller kan."

"Vorig seizoen had ik een heel lastig voorseizoen (hij brak zijn onderarm en pols toen hij bij een skeelertraining botste met een tractor, red.), je ziet nu wat voor verschil het maakt als de voorbereiding wél goed is. En ik denk dat er nog wel meer in zit."