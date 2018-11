Kjeld Nuis heeft zondag bij het World Cup-kwalificatietoernooi zijn status als olympisch kampioen waargemaakt door de 1.000 meter te winnen. Patrick Roest boekte op de 10 kilometer zijn derde zege van het toernooi in Heerenveen.

Nuis kwam op de 1.000 meter na een spannende strijd met ploeggenoot Thomas Krol over de streep in 1.07,95. Daarmee bleef hij net boven zijn eigen baanrecord van 1.07,64, maar pakte hij wel de zege.

De 28-jarige Nuis moest eerder dit weekend op de 1.500 meter, de andere afstand waarop hij begin dit jaar olympisch goud veroverde, nog zijn meerdere erkennen in Roest.

Krol eindigde op de 1.000 meter in 1.08,03 als tweede. Kai Verbij (1.08,24) completeerde het podium. Ook nummer vier Hein Otterspeer (1.09,03) en nummer vijf Gijs Esders (1.09,18) veroverden een ticket voor de World Cups in Obihiro (16-18 november), Tomakomai (23-25 november) en Tomaszów Makowiecki (7-9 december).

Dai Dai Ntab viel met een tijd van 1.09,31 buiten de top vijf. De geboren Amsterdammer slaagde er op de 500 meter ook al niet in een startbewijs te veroveren voor de wereldbekerwedstrijden (eveneens zesde). Michel Mulder eindigde als elfde in 1.10,02, terwijl zijn broer Ronald Mulder zich zondagochtend afmeldde voor de kilometer.

De 26-jarige Esders was de verrassing van de 1.000 meter. De rijder van het Gewest Friesland, die bijna een seconde onder zijn persoonlijk record dook, eindigde op NK's nog nooit in de top tien en plaatste zich nog niet eerder voor een internationale wedstrijd.

Roest haalt ruim halve minuut van pr af

Op de 10 kilometer kwam Roest in de eerste van zes ritten door een aflopend schema tot een razendsnelle 12.47,89, de vijfde tijd ooit gereden in Thialf. De wereldkampioen allround had op de langste afstand een persoonlijk record staan van 13.21,11. Het baanrecord van Sven Kramer (12.45,09) bleef net buiten bereik.

Roest won vrijdag de 5 kilometer in een baanrecord van 6.08,98, ruim vier seconden onder zijn persoonlijke toptijd. Een dag later was hij de beste op de 1.500 meter in een persoonlijk record van 1.44,42 (was 1.44,86).

Kramer meldde zich zondagochtend af voor de 10 kilometer. De kopman van Team Jumbo, die dit weekend op de 5 kilometer derde en op de 1.500 meter vijfde werd, is door rugklachten niet topfit.

Douwe de Vries kent uitstekende start van seizoen

Douwe de Vries kent een uitstekende start van het schaatsseizoen, want de 36-jarige ploeggenoot van Roest eindigde zondag in een persoonlijk record van 12.56,71 als tweede op de 10 kilometer. De ervaren Fries pakte de afgelopen dagen ook al een wereldbekerticket op de 5 kilometer (vierde) en de 1.500 meter (derde).

Jorrit Bergsma, de olympisch kampioen 10 kilometer van 2014, klokte de derde tijd (12.56,89). De 23-jarige Kars Jansman was de verrassing in de top vijf door met 13.01,73 liefst 47 seconden van zijn persoonlijk record af te halen en als vierde te eindigen. Simon Schouten (13.03,86) pakte de belangrijke vijfde plek.

De top vijf van het World Cup-kwalificatietoernooi mag afreizen naar het Poolse Tomaszów Mazowiecki, waar tussen 7 en 9 december de enige 10 kilometer van dit seizoen in de World Cup wordt verreden.

Jouke Hoogeveen was op de zesde plek (13.05,63) de eerste verliezer. Erik Jan Kooiman, die een jaar geleden bij de NK afstanden achter Kramer en Bergsma derde werd op de 10 kilometer, stelde teleur met een negende plaats in 13.12,35.