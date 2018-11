Sven Kramer komt zondag niet in actie op de 10 kilometer bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen. De 32-jarige Fries wordt vervangen door Bart de Vries.

Team Jumbo meldt dat Kramer niet topfit is en daarom niet zal starten.

Kramer eindigde vrijdag als derde op de 5 kilometer en werd zaterdag vijfde op de 1500 meter. Hij verzekerde zich daarmee op beide afstanden van een ticket voor de eerste drie wereldbekers van dit seizoen in Obihiro (16-18 november), Tomakomai (23-25 november) en Tomaszów Mazowiecki (7-9 december).

Op de 5 kilometer werd Kramer in een rechtstreeks duel verslagen door Patrick Roest, die zijn ruim drie jaar oude baanrecord in Thialf verbeterde met een tijd van 6.08,98. Kramer moest op zijn favoriete afstand ook Jorrit Bergsma voor zich dulden.

Door zijn afmelding zal Kramer niet in actie komen op de 10 kilometer bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki (7-9 december). Dat is de enige keer dat de langste afstand dit seizoen op het programma staat in de World Cup. De top vijf van de 10 kilometer van zondag in Thialf mag wel naar Polen.

Ronald Mulder niet op 1.000 meter

Ronald Mulder komt vanwege een rugblessure zondag niet in actie op de 1.000 meter in Thialf. Hij wordt vervangen door Tom Kant.

Zondag staan naast de 10.000 meter en de 1.000 meter bij de mannen ook de 1.000 meter en de 5.000 meter bij de vrouwen op het programma. De dag wordt afgesloten met de massastart voor de vrouwen en daarna de mannen.