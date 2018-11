Olympisch kampioene Suzanne Schulting is het wereldbekerseizoen zaterdag begonnen met goud op de 1.500 meter. Yara van Kerkhof pakte in Calgary zilver op de 500 meter.

De 21-jarige Schulting, die in februari geschiedenis schreef door op de 1000 meter als eerst Nederlandse shorttracker een olympische titel te pakken, kwam in de laatste bocht knap opzetten en drukte haar schaats slechts 0,009 seconde eerder over de finish dan Courtney Lee Sarault.

De Canadese moest daardoor genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar Ekaterina Efremenkova uit Rusland.

Schulting werd in februari 2017 de eerste Nederlandse shorttrackster met een wereldbekerzege door in Dresden de 1.500 meter te winnen. In Calgary pakte ze zaterdag haar tweede overwinning in de World Cup. Vorig seizoen was de beste prestatie van de Friezin in de wereldbeker een tweede plaats op de 1.000 meter in Dordrecht.

Rianne de Vries kwam zaterdag op de 1.500 meter niet door de halve finales.

Van Kerkhof moet Poolse voor zich dulden

Van Kerkhof moest op de 500 meter de zege laten aan de Poolse Natalia Maliszewska, die van kop af aan naar de winst schaatste. De Nederlandse nummer twee gaf ruim twee tienden toe op de winnares en zette het beste wereldbekerresultaat uit haar loopbaan neer.

De Canadese Alyson Charles reed in eigen land naar het brons. De Russische Sofia Prosvirnova nam te veel risico bij een inhaalactie op Van Kerkhof, ging onderuit en kreeg na de race ook nog een straf.

De 28-jarige Van Kerkhof is zonder zorgen gestart aan het wereldbekerseizoen, omdat het mondiale antidopingbureau WADA anderhalve week geleden bekendmaakte dat de beroepszaak tegen haar bij sporttribunaal CAS is ingetrokken.

Bij de winnares van zilver op de 500 meter bij de Olympische Spelen van Pyeongchang werden in 2015 en 2016 afwijkende bloedwaarden gevonden in haar biomedisch paspoort. Het WADA kwam tot de conclusie dat die afwijkende waarden niet op dopinggebruik duiden.

Het Nederlandse talent Xandra Velzeboer strandde zaterdag in de kwartfinales van de 500 meter, net als haar ervaren landgenoot Lara van Ruijven.

Geen Nederlandse mannen in finales

Bij de mannen reikte Itzhak de Laat tot de halve finales van de 500 meter, maar daarin werd hij vijfde en laatste. Talent Jasper Brunsmann werd uitgeschakeld in de kwartfinales. De zege op de kortste afstand ging naar olympisch kampioen Wu Dajing uit China.

Op de 1.500 meter redde Sjinkie Knegt het niet in de halve finales, omdat hij viel en een straf kreeg. Het talent Friso Emons werd ook uitgeschakeld in de halve eindstrijd, al mocht hij wel door naar de B-finale. Daarin werd hij vijfde.

Het toernooi in Calgary is de eerste World Cup van het seizoen. Volgende week gaan de shorttrackers naar Salt Lake City. Daarna volgen ook nog het Kazachse Almaty, Dresden en Turijn.