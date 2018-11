Antoinette de Jong heeft bij het World Cup-kwalificatietoernooi na de 1.500 meter ook de 3 kilometer op haar naam geschreven. Op de 500 meter ging de zege zaterdag naar Letitia de Jong en was er een verrassende top vijf.

Antoinette de Jong rekende in de laatste rit van de 3.000 meter in een rechtstreeks duel met oud-ploeggenoot Ireen Wüst. Met 4.01,78 reed de Friezin de zevende tijd ooit in Thialf.

Wüst, de tweevoudig olympisch kampioene op de 3 kilometer, noteerde met 4.04,13 de vierde tijd en plaatste zich zo ook voor de eerste drie wereldbekers van het seizoen.

Melissa Wijfje was met een persoonlijk record van 4.03,18 de verrassende nummer twee, terwijl Esmee Visser, de olympisch kampioene op de 5 kilometer, derde werd in 4.04,10. Reina Anema completeerde top vijf met een persoonlijke toptijd van 4.04,35.

Ploeggenoten Irene Schouten (zesde in 4.08,06) en Carien Kleibeuker (zevende in 4.09,52) waren de eerste verliezers. Zij mogen niet naar de World Cups in Japan (Obihiro en Tomakomai) en Polen (Tomaszów Makowiecki).

Carlijn Achtereekte, die in februari verrassend olympisch kampioene werd op de 3 kilometer, meldde zich vrijdag al af voor de rest van het World Cup-kwalificatietoernooi. Ze heeft al enige tijd last van haar buik.

Leerdam, Beuling, Smit en Stollenga naar World Cups 500 meter

Letitia de Jong was de snelste op de 500 meter in een tijd van 38,48. De schaatsster van Team IKO bleef daarmee Jutta Leerdam (38,51), Femke Beuling (38,68), Janine Smit (38,82) en Esmé Stollenga (38,89) voor.

Ook hier bemachtigde de top vijf een ticket voor de komende drie wereldbekers in dit kalenderjaar. Dione Voskamp greep daar als nummer zes net naast (38,95).