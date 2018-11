Sven Kramer was vrijdag na de 5 kilometer bij het World Cup-kwalificatietoernooi vol lof over zijn ploeggenoot Patrick Roest, die won in een nieuw baanrecord. Toch baalde de drievoudig olympisch kampioen op de 5.000 meter vooral van zijn eigen optreden.

"Dit is voor mij even slikken", aldus Kramer. "Dat geldt voor elke wedstrijd die ik verlies, Dat blijft niet leuk, maar dat is topsport. Ik zit 99 procent van de tijd aan de goede kant van de medaille, maar nu even niet."

De 32-jarige Fries moest in Thialf in een rechtstreeks duel duidelijk zijn meerdere erkennen in de tien jaar jongere Roest: 6.08,98 om 6.17,09. De wereldkampioen allround verbrak daarmee ook het ruim 3,5 jaar oude baanrecord van Kramer (6.09,65).

"Niets dan lof en respect voor Patrick, hij reed een fantastische tijd. Zeker zo aan het begin van het seizoen", stelde de kopman van Team Jumbo over de schaatser bij wie hij al ruim drie jaar in de ploeg zit en van wie hij eerder deze week met een knipoog zei dat hij hem misschien iets te veel had bijgebracht.

"Ik heb er niet aan getwijfeld dat Patrick dit zou kunnen. De vraag was meer: wanneer doet hij het een keer? Of dit een visitekaartje is? Nou, het is wel wat meer dan dat."

'Fysiek is het nog niet zo stabiel als ik wil'

Kramer eindigde zelf als derde in Heerenveen, omdat ook Jorrit Bergsma sneller was (6.15,31). Hij schaarde zich wel zonder al te veel problemen bij de top vijf, waardoor hij een ticket verdiende voor de eerste drie wereldbekers van dit seizoen in Obihiro (16-18 november), Tomakomai (23-25 november) en Tomaszów Mazowiecki (7-9 december).

"Mijn race was voldoende, ik wist dat het genoeg was voor plaatsing en dan is het niet meer op leven en dood", aldus Kramer. "Maar het is wel spijtig dat ik de lijn die ik een kleine drie weken geleden inzette in Inzell niet heb kunnen doortrekken. Het moet beter."

De pupil van Jac Orie noteerde op 13 oktober in een trainingswedstrijd een baanrecord in het Zuid-Duitse stadje (6.10,97) en leek helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. "Toen had ik echt een fantastisch gevoel, nu schaats ik niet op die manier in de rondte", zei Kramer, die kampt met hardnekkige rugklachten.

"Fysiek gaat het nog op en neer, het is nog niet zo stabiel als ik wil. Ik heb soms heel goede weken en soms wat mindere. Dit was jammer genoeg één uit die laatste categorie. Het kan niet heel ver weg zijn als ik drie weken geleden nog 6.10 reed, maar dit was duidelijk niet waar ik op gehoopt had."

Kramer start zaterdag op de 1.500 meter. Hij neemt het in de dertiende en laatste rit op tegen Thomas Krol. Roest start twee ritten eerder tegen Wesly Dijs. Het programma van dag twee begint om 14.45 uur met de 500 meter voor vrouwen, gevolgd door de 1.500 meter voor mannen (15.29 uur) en de 3 kilometer voor vrouwen (16.28 uur).