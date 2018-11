Dai Dai Ntab baalde vrijdag stevig van zijn zesde plaats op de 500 meter bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Thialf. De 24-jarige schaatser, die vorig jaar december na twee valse start gediskwalificeerd werd bij het olympisch kwalificatietoernooi, hekelde de startprocedure.

"Dit gaat natuurlijk helemaal nergens over", zei een boze Ntab na zijn race. "We kunnen niet iedere wedstrijd een andere starter hebben. Of dat een starter verschillend schiet bij rit één en rit tien. Als we aan topsport willen doen, moeten we dit ook goed regelen."

De Nederlands kampioen op de 500 meter had het gevoel dat zijn tegenstander Hein Otterspeer de tijd nam voor het inzakken voor de start, waardoor hij zelf erg lang stil moest staan.

Dat leverde bij de eerste poging een valse start op en bij de tweede poging kwam Ntab relatief laat in beweging, waardoor hij met 9,87 een voor zijn doen matige opening reed. Mede door dat slechte begin kwam hij tot de zesde tijd (35,28), terwijl alleen de top vijf zich plaatste voor de eerste drie World Cups.

"Het kan niet zo zijn dat iemand anders mijn race verneukt omdat hij te lang doet over het inzakken", aldus Ntab. "We stonden bijna een seconde langer stil dan normaal. Je kunt op veel dingen trainen, maar dit gaat wel twee stappen te ver. Ik werd nu compleet uit mijn ritme gehaald en denk dan: waar zijn we met z'n allen mee bezig?"

'Ik ben er wel een beetje klaar mee'

De sprinter van Team Reggeborgh haalde na de wedstrijd nog verhaal bij de starter. "Ik zei tegen hem: 'Op deze manier kan ik net zo goed niet starten.' Als ik van tevoren weet dat we een seconde langer stil gaan staan, kan ik daar rekening mee houden. Maar je kunt niet out of the blue een jongen veel te lang laten wachten."

Volgens Ntab gaf de starter hem gelijk. "Hij zei: 'Het komt door je tegenstander.' Waarop ik antwoordde: 'Dan moet je hem eruit schieten.' Ik ben er ook uitgeschoten op een moment dat ik dat niet wilde, dat had nu ook moeten gebeuren bij mijn tegenstander. Ik vind dat we daar consequent bikkelhard in moeten zijn."

De pupil van Gerard van Velde doelt daarmee op de twee valse starts die hij kreeg bij het olympisch kwalificatietoernooi en hem een ticket voor de Winterspelen van Pyeongchang kostten.

"Mij heb je ook toen niet horen klagen, ik ben gewoon doorgegaan. Ik had mijn schaatsen in het vet kunnen zetten en zeggen: we kappen ermee. Maar ik vind dat we dit probleem moeten tackelen. We moeten iedereen een eerlijke kans geven en dat is nu niet gebeurd."

Ntab beseft dat hij "geen sterk verhaal" heeft nu hij zesde is geworden en net naast een World Cup-ticket heeft gegrepen. "Als ik vierde was geworden, had ik hetzelfde gezegd en zou er met een andere bril naar gekeken worden. Maar op deze manier wil ik niet starten. Ik ben er eerlijk gezegd wel een beetje klaar mee."