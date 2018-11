Patrick Roest verbaasde vrijdag ook zichzelf door in Heerenveen een baanrecord te schaatsen op de 5 kilometer. De wereldkampioen allround dook bij het World Cup-kwalificatietoernooi in een rechtstreeks duel met Sven Kramer onder de oude toptijd van de Fries.

"Dit zag ik niet aankomen", aldus de 22-jarige Roest. "Het is heel bijzonder, omdat Thialf al zo lang bestaat en er al zo veel snelle tijden zijn gereden. Dat maakt het extra speciaal dat ik hier nu de snelste tijd ooit heb staan op de 5 kilometer."

De schaatser uit Zuid-Holland kwam na een bijzonder sterke race tot een tijd van 6.08,98. Daarmee was hij een kleine zeven tienden sneller dan Kramer op 14 februari 2015 was in Heerenveen (6.09,65). De kopman van Team Jumbo eindigde vrijdag in 6.17,09 als derde.

Roest was weggegaan op een tijd van 6.13, zijn persoonlijk record dat hij ruim twee weken geleden neerzette in Inzell. "Maar de rondetijden kwamen erg makkelijk, dus ik zat vrij snel onder dat schema. Vervolgens hoorde ik de speaker omroepen dat ik onder het baanrecord zat, dat gaf me een kick. Toen dacht ik: nu doorbeuken, alles of niets. En dan komt er 6.08 uit."

Het was al de tweede keer dit prille seizoen dat Roest een baanrecord in Thialf afpakte van Kramer, want een maandje geleden was hij bij het NK clubs op de 3 kilometer goed voor 3.38,71, zeven honderdsten sneller dan de toptijd van zijn illustere ploeggenoot.

"Ik snap dat het vervelend is voor Sven dat zijn baanrecord verbroken is", zegt Roest. "Maar ik ga er wel van uit dat Sven dit baanrecord nog een keer gaat aanvallen. Hij is wat mij betreft absoluut nog niet afgeschreven, in de trainingen rijdt hij heel hard. Het is niet zo dat ik nu niet meer bang ben voor Sven."

'Ik heb nog steeds zenuwen als ik tegen Sven rijd'

Toch bewijst Roest met de week meer dat hij een grote kandidaat is om de troonopvolger van Kramer te worden. Vorig seizoen pakte hij al de wereldtitel allround af van de negenvoudig wereldkampioen.

"Ik weet nu dat het mogelijk is om Sven te verslaan, maar dat neemt niets weg van de zenuwen die ik heb als ik tegen hem moet rijden. Ook als ik overtuigd ben dat ik hem kan kloppen, ben ik nog steeds bang voor hem."

Roest is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen als teamgenoot van Kramer. De viervoudig olympisch kampioen zei eerder deze week met een knipoog dat hij zijn jongere ploegmaat misschien wel iets te veel had bijgebracht in al die jaren.

"Die uitspraak komt vandaag wel goed van pas", glimlacht Roest. "Ik heb absoluut veel geleerd van Sven en dat is zeker een belangrijke reden dat ik nu zo'n 5 kilometer kan neerzetten."

De pupil van Jac Orie, die de afgelopen jaren vooral sterk was op de 1.500 meter, hoopt dat hij de rest van het seizoen dit niveau kan vasthouden op de 5.000 meter. "De kans is groot dat het op de 5 kilometer deze winter een strijd wordt tussen Sven, Jorrit Bergsma en mij. Dat is in ieder geval mijn bedoeling."