Michel Mulder eindigde vrijdag bij het World Cup-kwalificatietoernooi net buiten het podium op de 500 meter, maar toch was hij waarschijnlijk het gelukkigst van iedereen. Na jaren vol pech en mindere vorm plaatste hij zich weer eens op eigen kracht voor de eerste wereldbekers.

Natuurlijk dacht Mulder vorig seizoen weleens aan stoppen, zoals in december in Salt Lake City. Even daarvoor was voor de derde keer in een paar maanden tijd de veer van zijn schaats gebroken, en dat twee minuten voor de 500 meter waarop hij zijn rentree zou maken in de wereldbeker.

"Ik zat vol verdriet in de kleedkamer en dacht: waar doet ik het allemaal voor? Nou, voor dit soort momenten dus", doelde de 32-jarige Mulder vrijdag in de catacomben van Thialf op zijn vierde plaats op de 500 meter in 35,22. "Ik vind het heel mooi dat ik weer internationaal mag rijden. Het is grappig om te merken dat ik als nummer vier het blijst van iedereen ben."

De kapotte veer in Salt Lake City paste naadloos in een patroon bij Mulder. De afgelopen drie jaar ging het bij belangrijke momenten vrijwel altijd mis voor de olympisch kampioen van 2014 op de 500 meter, waardoor hij sinds het seizoen 2015/2016 geen mondiaal toernooi heeft gereden en in de World Cup maar drie keer mocht starten in de A-groep.

"Ik stond daarom vandaag maar met één doel aan de start: een voldoende scoren, geen fouten maken. Want dat is me laatste jaren natuurlijk te vaak niet gelukt", aldus Mulder, die wist dat hij zich in de top vijf moest schaatsen om zich te kwalificeren voor de eerste drie wereldbekers van het seizoen. "Dit was een oké ritje, maar gelukkig was het net genoeg."

'Bij dit toernooi kun je alleen maar verliezen'

Mulder was dan ook vooral heel erg opgelucht toen hij na zijn race in de slotrit tegen tweelingbroer Ronald een viertje achter zijn naam zag staan op het scorebord. "Opgelucht is het enige woord dat nu bij me naar boven komt."

"Het was heel gek: na 60 meter was ik me er opeens heel erg van bewust dat het doodstil was in de hal. En ik was ermee bezig dat Ronald niet heel ver bij me wegreed. Daar schrok ik wel van, dat ik op dat moment daaraan dacht. Dat geeft aan dat het voor mij mentaal een pittige race was, omdat ik zó graag mee naar die eerste World Cups wilde."

Volgens de wereldkampioen sprint van 2014 is het World Cup-kwalificatietoernooi voor alle schaatsers een lastige wedstrijd. "Het is geen NK, dus dit is een toernooi waarbij je alleen maar wat kan verliezen. Daarom was dit een heel moeilijke horde, ik denk dat alle rijders dat kunnen beamen. Het is een heel rare spanning."

Mulder denkt dat daarom de tijden tegenvielen op de 500 meter. Vorig jaar won Dai Dai Ntab de 500 meter bij de NK afstanden - toen de seizoensopening - in 34,67. De winnende tijd van Kai Verbij was vrijdag 35,03.

"Ik denk bij mijn eigen tijd van 35,22 ook niet: daar gaan we wereldkampioen mee worden. Maar ik word liever zo vierde dan ik een goede rit had gereden en zesde was geworden. Nu op naar beter."

Verbij raakt wat bedroefd door de tijden

Verbij werd ondanks zijn zege ook niet enthousiast van de tijden bij de eerste wedstrijd van het seizoen. "Ik mag niet klagen, want het is mooi dat ik gewonnen heb. Maar ik word wel wat bedroefd van de tijden", aldus de ploeggenoot van Michel Mulder.

Het was hoe dan ook wel een goed begin van het seizoen voor de 24-jarige Verbij, die in februari nog teleurstellende Winterspelen kende. Anderhalve maand voor het evenement in Zuid-Korea liep hij een liesblessure op en daardoor was hij niet topfit in Gangneung.

"Ik heb niet het idee dat ik dit seizoen revanche moet nemen voor wat er vorig jaar gebeurd is", aldus Verbij. "Ik had wat pech in december, maar tot die tijd liep alles goed. Ik weet dat ik goed ben en het is alleen maar mooi dat ik dat vandaag direct heb kunnen laten zien."