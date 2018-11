Antoinette de Jong heeft bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen de 1.500 meter gewonnen. De Friezin hield vrijdagavond in Thialf Ireen Wüst ruim achter zich.

De Jong kwam in de tiende rit tot een tijd van 1.55,41. Daarmee was ze liefst 1,43 seconde sneller dan Wüst. De regerend olympisch kampioene op de schaatsmijl liet in de slotrace de tweede tijd noteren (1.56,84).

De overige drie tickets voor de eerste wereldbekers van het seizoen gingen naar de wereldkampioene bij de junioren Joy Beune, Melissa Wijfje en Lotte van Beek.

Beune, die in de laatste rit tegen Wüst reed, eindigde in 1.57,25 als derde. Wijfje realiseerde met 1.57,65 de vierde tijd en Van Beek, die bij de Olympische Spelen in Pyeongchang op één honderdste naast een medaille greep op de 1500 meter, zette met 1.58,12 de vijfde tijd neer.

Jutta Leerdam greep met 1.58,55 net naast een startbewijs en werd zesde. Ook Reina Anema viel met 1.58,60 net buiten de boot.

Achtereekte laat rest van weekend schieten

Carlijn Achtereekte eindigde op de 1500 meter in 2.02,36 slechts als twintigste. De olympisch kampioene op de 3 kilometer, die al een week of twee kampt met maag- en darmklachten, meldde zich na haar race af voor de 3000 meter van zaterdag en de 5000 meter van zondag. "Mijn lichaam wint het van mijn hoofd. Ik was vandaag al leeg na 300 meter."

Jorien ter Mors is niet van de partij bij het kwalificatietoernooi. De regerend olympisch kampioene op de 1000 meter mist het hele seizoen door een chronisch ontstoken pees.

Het Nederlandse schaatsseizoen begint met een World Cup-kwalificatietoernooi, omdat de NK afstanden dit seizoen eind december worden gehouden. Vorig jaar werd tussen Kerst en Oud en Nieuw het olympisch kwalificatietoernooi verreden.

Schaatsers strijden om plaatsing voor World Cups

Bij het driedaagse kwalificatietoernooi in Thialf staat vrijdag, zaterdag en zondag plaatsing voor de eerst drie World Cups van dit seizoen op het spel.

De schaatsers reizen eerst af naar Japan voor de wereldbekers in Obihiro (16-18 november) en Tomakomai (23-25 november) en trekken vervolgens naar de nieuwe Poolse ijsbaan van Tomaszów Mazowiecki (7-9 december).

De beste vijf schaatsers op elke afstand plaatsen zich voor die eerste internationale wedstrijden van het seizoen.