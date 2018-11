Patrick Roest heeft vrijdagavond bij het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen verrassend de 5.000 meter gewonnen. De 22-jarige schaatser van Team Jumbo hield in een baanrecord Jorrit Bergsma en Sven Kramer achter zich.

Roest was met 6.08,98 een klasse apart op de 5 kilometer. De regerend wereldkampioen allround dook daarmee net onder het baanrecord in Thialf, dat sinds februari 2015 met 6.09,65 op naam van Kramer stond.

Roest reed in de slotrit tegen Kramer, die met 6,17,09 niet verder dan de derde plek kwam. De Zuid-Hollander sloeg al snel een gat met de regerend olympisch kampioen en maakte het verschil gedurende de race steeds groter.

Bergsma nestelde zich met 6.15,30 tussen de twee schaatsers van Team Jumbo. Hij overweegt wel om de eerste World Cups van het seizoen in Obihiro en Tomakomai te laten schieten. "We gaan het er nog even over hebben, maar de insteek is om de eerste twee wereldbekers in Japan niet te rijden", liet de Fries weten.

Ook tickets voor De Vries en Bosker

De laatste twee startbewijzen op de 5.000 meter werden opgeëist door Douwe de Vries (6.17,90) en Marcel Bosker (6.18,88).

Voor Simon Schouten en Erik Jan Kooiman, vorig jaar de nummer drie op de 5 kilometer bij de NK afstanden, zat er net geen ticket in. Schouten werd met 6.21,44 zesde en Kooiman kwam met 6.21,74 niet verder dan de zevende plaats.

Ook Bob de Vries, die eerder dit jaar nog de 5 kilometer reed op de Olympische Spelen in Pyeongchang, greep naast een startbewijs. Hij werd met 6.24,71 slechts negende.

Verbij klopt Smeekens op 500 meter

Op de 500 meter was Kai Verbij de snelste. De 24-jarige schaatser bleef Jan Smeekens en Kjeld Nuis voor, terwijl Dai Dai Ntab zich niet plaatste voor de eerste wereldbekers.

Verbij en Smeekens reden tegen elkaar in de voorlaatste rit en kwamen bijna tegelijkertijd over de finish. Verbij bleek na een correctie één honderdste sneller dan zijn tegenstander: 35,03 om 35,04. Nuis, de olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter, kwam tot een tijd van 35,19 en eindigde daarmee als derde.

Tweelingbroers Michel en Ronald Mulder reden in de laatste rit opvallend genoeg allebei 35,22. Omdat Michel Mulder 0,003 seconde sneller was, eindigde hij als vierde en zijn ploegmaat en broer als vijfde.

Nederlands kampioen Ntab viel verrassend buiten de top vijf en verdiende zo geen wereldbekertickets. Hij eindigde in 35,28 als zesde. Een jaar geleden, toen de NK afstanden het openingstoernooi van de schaatswinter was, pakte Ntab de zege op de 500 meter in 34,67, vóór ploeggenoten Ronald Mulder (34,69) en Verbij (34,95).

Schaatsers strijden om plaatsing voor World Cups

Het Nederlandse schaatsseizoen begint met een World Cup-kwalificatietoernooi, omdat de NK afstanden dit seizoen eind december worden gehouden. Vorig jaar was tussen kerst en oud en nieuw het olympisch kwalificatietoernooi.

Bij het driedaagse kwalificatietoernooi in Thialf staat vrijdag, zaterdag en zondag plaatsing voor de eerst drie World Cups van dit seizoen op het spel.

De schaatsers gaan eerst naar Japan voor de wereldbekers in Obihiro (16-18 november) en Tomakomai (23-25 november) en trekken vervolgens naar de nieuwe Poolse ijsbaan van Tomaszów Mazowiecki (7-9 december).

De beste vijf schaatsers op elke afstand plaatsen zich voor die eerste internationale wedstrijden.