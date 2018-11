De KNSB heeft vrijdag vier teams een licentie gegeven voor het seizoen 2018/2019. De schaatsbond meldde daarnaast eindelijk weer financiële winst na enkele jaren van grote tekorten.

Team Jumbo, easyJet, TalentNed en Reggeborgh kregen een licentie van de KNSB, wat inhoudt dat de in totaal 37 schaatsers optimaal begeleid worden.

In september bereikte de KNSB een akkoord met de commerciële teams over de nieuwe licentieovereenkomst, waarin staat aan welke voorwaarden een ploeg moet voldoen om als topteam te worden aangemerkt. Het akkoord loopt tot de zomer van 2020.

De oude overeenkomst tussen de KNSB en de teams leidde bij de nodige schaatsers tot onvrede. Ze vonden de voorwaarden niet voldoende.

"Sterke onderlinge concurrentie is een belangrijk doel van het commerciële model. We zijn blij dat dit model, dat Nederland al veel schaatssucces heeft gebracht, de komende jaren stevig overeind blijft", aldus technisch directeur Remy de Wit van de KNSB.

Eindelijk zwarte cijfers voor schaatsbond

Verder maakte de KNSB dus bekend dat het eindelijk weer positieve financiële cijfers heeft. "De tijd van forse bezuinigingen is voorbij. We kunnen weer gaan bouwen", liet directeur-bestuurder Herman de Haan weten. Volgens de nieuwe KNSB-topman, die in juli aantrad, is het afgelopen, gebroken boekjaar afgesloten met een overschot van "een paar ton".

De Haan kon nog geen exacte cijfers geven, ook omdat de jaarrekening nog aan de ledenraad en de raad van toezicht moet worden voorgelegd. In de begroting was al rekening gehouden met een winst van ruim 4 ton.

"Het positieve saldo voegen we in elk geval toe aan onze reserve. Die reserve bedraagt nu circa 1,7 miljoen euro. Het is ons streven om daar weer 3 miljoen van te maken. In het lopende boekjaar houden we rekening met een positief saldo van een half miljoen, op een begroting van iets meer dan 12 miljoen."

De schaatsbond heeft jaren van financiële verliezen achter de rug. Met name in 2016 ging de KNSB diep de rode cijfers in. Er werd toen liefst 3 miljoen euro verlies geleden.

Bond zoekt opvolger voor Kuiper

De bond is nog altijd op zoek naar een opvolger van bondscoach Geert Kuiper. Die vertrok na afgelopen seizoen naar de Canadese bond.

Technisch directeur De Wit wil uiterlijk voor 1 januari de nieuwe bondscoach tot Peking 2022 presenteren. Het bleek niet haalbaar om de nieuwe coach al vóór het nieuwe schaatsseizoen te presenteren.

"We kiezen nu voor een interim-periode. In overleg met de vier topteams vangen we de komende wereldbekers de absentie van een bondscoach op. Het idee bestaat wellicht dat de teamcoaches elkaar de tent uit vechten als het gaat om de teamonderdelen, maar die ervaring heb ik totaal niet. Iedereen wil er juist het beste van maken.''

De bondscoach is verantwoordelijk voor de massastart, de ploegachtervolging en de teamsprint. De Wit, die afgelopen zomer Arie Koops opvolgde als technisch directeur, heeft een grote voorkeur voor een Nederlander.

"Iemand die genoeg kwaliteiten heeft op het gebied van coachen en management. Iemand die bruggen kan slaan tussen de verschillende partijen en die sterk genoeg is om keuzes te maken voor het beste resultaat."