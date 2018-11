Suzanne Schulting begint vrijdag bij de wereldbeker in Calgary vol goede moed aan het nieuwe seizoen. De 21-jarige shorttrackster heeft meer vertrouwen dan ooit na haar historische olympische titel in Zuid-Korea.

"Ik heb een drukke zomer gehad, er zijn veel leuke dingen op mijn pad gekomen", aldus Schulting. "Maar eigenlijk heb ik een van mijn beste voorbereidingen ooit gedraaid. Ik ben fitter en zit beter in mijn vel, dus ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen."

De Friezin won in februari in Gangneung goud op de 1000 meter en werd daardoor de eerste Nederlandse shorttracker met een olympische titel.

Dat succes bracht haar op veel nieuwe plekken - zo mocht ze een dagje meelopen in de Tour de France en werd ze bij de FHM500-awards uitgeroepen tot mooiste sportvrouw van Nederland - maar zorgde niet voor minder motivatie op de ijsbaan.

"Ik dacht na de Spelen en alle drukte daarna wel even: misschien heb ik straks helemaal geen zin meer om te trainen. Maar dat heb ik heb helemaal niet gehad. Ik had juist heel veel energie om weer te beginnen."

Schulting begon zelfs in april na een week van haar drieweekse backpackvakantie op Bali alweer met sporten. "Een beetje krachttrainen, een beetje hardlopen, omdat ik het leuk vind om te doen. Ik heb dus heel veel frisse motivatie. Het is hartstikke mooi dat ik olympisch kampioen ben geworden, maar ik wil ook dit seizoen gewoon goed zijn."

'Ik wil een heel toernooi constant schaatsen'

Goed zijn betekent voor Schulting vooral dat ze dit seizoen bij toernooien - en dan vooral bij het EK (11-13 januari in Dordrecht) en het WK (8-10 maart in het Bulgaarse Sofia) - drie dagen lang top wil presteren. De afgelopen jaren was een weekend lang constant rijden een vrijwel onmogelijke opgave voor de pupil van bondscoach Jeroen Otter.

"Vaak reed ik vrijdag heel goed, maar ging ik zaterdag op mijn bek. En dan ging het zondag weer goed, omdat ik een dag eerder een klap tegen mijn kop had gekregen en gezien had hoe het niet moest. Ik wil dit seizoen drie dagen lang goed schaatsen."

Schulting verwacht dat de olympische titel haar daarbij gaat helpen. Want hoewel ze denkt dat het goud haar niet heel erg veranderd heeft, heeft ze de afgelopen maanden wel gemerkt dat ze minder de hyperactieve sporter is die wilde dat het áltijd helemaal perfect ging.

"Ik ben wat rustiger geworden. En ik kan wat beter relativeren. Vroeger was ik echt chagrijnig als een training niet lekker ging en kwamen er tien verschillende woorden uit mijn mond die niet zo netjes waren. Nu denk ik: het gaat niet lekker, so what? De andere trainingen gingen wel goed. Jeroen zegt dat hij merkt dat ik daarin volwassener ben geworden."

"Ik denk dat dat het gevolg is van mijn olympische titel", vervolgt Schulting. "In het verleden kon ik mijn goede prestaties in de trainingen niet vertalen naar de wedstrijden, waarschijnlijk omdat ik te gespannen was, het te graag wilde. Die titel is een bevestiging geweest: zie je wel, ik kan het wel. Dat heeft me goed gedaan, het brengt me heel veel rust in mijn hoofd."