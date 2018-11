Carlijn Achtereekte is de olympisch kampioene op de 3 kilometer, maar dat is ook direct de enige grote overwinning op haar erelijst. De 28-jarige schaatsster wil in de komende winter bewijzen dat haar gouden plak in Zuid-Korea geen toevalstreffer was.

Achtereekte kon afgelopen voorjaar eindelijk eens met een ontspannen gevoel op vakantie. Voor het eerst in haar schaatscarrière hoefde ze zich geen zorgen te maken over een nieuw contract.

"In het verleden had ik altijd de zorgen van: wat nu? Welke route ga ik nu bewandelen?", zegt de rijdster van Team Jumbo. "Nu wist ik dat ik bij deze ploeg wilde blijven en dat de ploeg met mij verder wilde. Het enige wat we moesten doen, was onderhandelen. Dat gaf heel veel rust, zeker na zo'n hectisch seizoen waarin er heel veel op me afkwam."

Het is de luxepositie van een olympisch kampioene, in plaats van de onzekerheid van een subtopper zonder grote zege. "Dat was wel even een andere rol", aldus Achtereekte. "Vroeger was ik al blij als ik een plek in een team kon krijgen en nu had ik een heel sterke positie."

Toch wilde de in Lettele geboren schaatsster de onderhandelingen niet op de spits drijven. "Ik wilde niet het risico lopen dat Team Jumbo voor een andere schaatsster zou kiezen. Ik wilde heel graag op deze weg verder en daar zijn we goed uitgekomen."

Nieuwe status leidt tot extra druk bij Achtereekte

Die weg, onder de hoede van coach Jac Orie, bracht Achtereekte in februari de olympische titel op de 3.000 meter.

Samen met Esmee Visser (goud op de 5 kilometer) werd ze daarmee de grote verrassing van de Winterspelen bij het langebaanschaatsen, want Achtereekte had in haar in 2009 begonnen carrière nog niet eerder een gouden medaille veroverd. Niet bij een WK, niet bij een EK, niet bij een NK en ook niet bij een individuele wedstrijd in de wereldbeker.

Haar nieuwe status is dus wel even wennen voor Achtereekte. "Ik kan wel zeggen dat het me niks doet, maar natuurlijk is het anders. Ik merkte bij de eerste trainingswedstrijden in oktober dat ik het spannend vond. Kan ik het nog een keer laten zien?"

"Dat geeft druk, die leg ik vooral mezelf op. Ik wil me weer bewijzen, geen eendagsvlieg zijn. Ik heb die olympische titel, maar wil nog meer winnen. Want dat heb ik nog niet zo vaak gedaan. Er zijn nog zoveel doelen die ik niet gehaald heb. En ik voel dat er nog steeds rek zit in mijn prestaties."

'Ik kan nog normaal over straat'

Buiten het schaatsen vallen de veranderingen in het leven van Achtereekte mee. Ze wordt wat vaker gestoord voor een foto en moet af en toe een commercial opnemen, maar voelt zich nog geen bekende Nederlander.

"Ik krijg van kinderen vaak de vraag hoe het is om BN'er te zijn, maar dat valt wel mee. Ik kan echt nog wel normaal over straat. Ik was voor de Spelen natuurlijk heel erg onbekend en je wordt door één titel niet opeens een grote beroemdheid."

De jacht op meer zeges begint voor Achtereekte vrijdag op de 1.500 meter bij het World Cup-kwalificatietoernooi. Zaterdag rijdt de stayer, die in aanloop naar het toernooi last had van klachten aan haar darmen en buik, de 3.000 meter en zondag staat de 5 kilometer op het programma in Heerenveen.

De opening van het schaatsseizoen begint vrijdag vanaf 17.20 uur met de 500 meter voor mannen. De 1.500 meter voor vrouwen start om 18.00 uur, waarna vanaf 19.00 uur de 5 kilometer voor mannen het slotstuk van de eerste wedstrijddag is.