Buiten het schaatsen veranderde er afgelopen zomer veel voor tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis, maar op de ijsbaan is de 28-jarige Zuid-Hollander nog net zo gemotiveerd als in de vorige seizoenen.

Boodschappen doen, duurt tegenwoordig wat langer. "Soms ben ik wel een uur bezig, omdat iedereen me aanspreekt over hoe mooi ze het afgelopen winter vonden", zegt Nuis met een glimlach. "Dat is superleuk, maar wel anders."

Zijn olympische titels op de 1.000 en 1.500 meter in Zuid-Korea maakten van de schaatser van Team Jumbo definitief een bekende Nederlander, met de daarbij horende aandacht.

Hij was in de zomer te zien in tv-programma's variërend van Ranking the Stars tot Linda's Zomerweek - en dan zei hij nog 'nee' tegen het gros van de aanbiedingen.

"Ik heb 90 procent afgezegd", aldus Nuis. "Ik kreeg de afgelopen maanden namelijk zestig tot zeventig tv-aanvragen en als ik dat allemaal had gedaan, had ik er een fulltimebaan naast gehad. Ik heb dus alleen de dingen gedaan die ik echt leuk vond."

Trainingswedstrijd in Inzell belangrijke bevestiging

Desondanks zat de pupil van Jac Orie soms met een licht schuldgevoel in de auto naar een nieuwe afspraak. "Dan dacht ik: ik had nu eigenlijk op de bank moeten liggen om uit te rusten. Dat is de topsporter in mij. Begrijp me niet verkeerd, ik maakte die keuzes zelf. Maar ik dacht wel: dit zou me energie kunnen kosten."

Het baanrecord op de 1.000 meter (1.07,70) dat Nuis 2,5 week geleden neerzette bij een trainingswedstrijd in Inzell, maakte in één klap een einde aan die twijfels. "Voor die wedstrijd voelde ik voor het eerst sinds maart weer die kriebels. Het vuur brandde weer, heerlijk."

"En als de race dan zo goed gaat, is dat een heel lekkere bevestiging. Een bevestiging dat ik nog steeds fucking snel ben, maar ook dat ik in de zomer de goede keuzes heb gemaakt. Buiten de baan is er wat veranderd, maar sportief niet. Op het ijs ben ik nog steeds de schaatser met oogkleppen op. Het was heel fijn om te merken dat dit niet veranderd is."

Nuis kan daardoor ook makkelijk antwoorden op de vraag die hij deze zomer misschien wel het vaakst kreeg: was het moeilijk om de motivatie weer op te brengen na zijn succesvolle olympische seizoen?

"Nee, helemaal niet. Die trainingswedstrijd in Inzell heeft wel bewezen dat ik meteen scherp ben en dat ik er nog vier mooie jaren achteraan wil plakken."

'Het voelt alsof ik door een barrière ben gegaan'

Het naolympische seizoen begint voor Nuis vrijdag echt met de 500 meter bij het World Cup-kwalificatietoernooi. Zaterdag en zondag volgen dan nog respectievelijk de 1.500 en de 1.000 meter in Thialf.

De hoofddoelen voor de inwoner van Emmen liggen evenwel pas in het volgende kalenderjaar. "Ik wil sowieso goed zijn bij de WK afstanden (7-10 februari in Inzell, red.). En ik hoop aan het einde van het seizoen ook een wereldrecord te rijden bij de World Cup-finale in Salt Lake City (9 en 10 maart, red.), dat is altijd een droom geweest."

Nuis heeft goede hoop dat zijn ervaringen van het olympische seizoen hem kunnen helpen om die doelen te behalen, en dan vooral de stappen die hij op het mentale vlak heeft gezet.

"Ik ben de afgelopen twee jaar - en zeker vorig seizoen - zo bezig geweest met hoe ik moet toeleven naar een wedstrijd, met de mentale kant van de sport. Dat heeft me een betere sporter gemaakt."

"Ik heb mijn hele leven keihard getraind en geleefd voor mijn sport. Maar toegeven dat ik soms moeilijk met de spanning kon omgaan, was lastiger. Ik ben superblij dat ik daar werk van gemaakt heb, het voelt door mijn olympische titels alsof ik door een barrière ben gegaan."