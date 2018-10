Vanzelfsprekend wil Sven Kramer het komende seizoen weer titels winnen en kijkt hij met een schuin oog naar een wereldrecord, maar de 32-jarige schaatser hoopt deze winter vooral blessurevrij te blijven.

"Mijn belangrijkste doel deze winter is om weer fit te worden", aldus Kramer dinsdag in Wolvega bij een persmoment van Team Jumbo.

"Natuurlijk wil ik de wedstrijden die ik rijd winnen, maar het belangrijkste voor mij is dat ik 's ochtends op kan staan en mijn sokken aan kan doen. Dat klinkt misschien raar, maar dat lukt niet altijd."

De Fries kende een lastig olympisch seizoen. Hij won in februari wel olympisch goud op de 5 kilometer, maar kwam op de 10 kilometer niet verder dan een zesde plek. Een maandje later eindigde de negenvoudig wereldkampioen teleurstellend als vierde bij het WK allround.

'Ik wil geen verstoppertje spelen'

Kramer gaf in april toe dat hij de hele afgelopen winter last had gehad van rugklachten - een kwaal waarmee hij vaker te maken had in zijn carrière - die voor minder kracht in zijn linkerbeen zorgden.

"Het gaat nu beter", zegt de viervoudig olympisch kampioen. "Vorig seizoen was het heel vaak een onvoldoende, nu is het vaak een voldoende. Ik hoop blessurevrij te worden. Ik weet niet of dat reëel is, maar het is wel mijn doel. En als ik fit ben en weer kan doen wat ik wil, dan weet ik zeker dat ik nog steeds de capaciteiten heb om mee te doen voor de winst."

Kramer kan ook niet zeggen dat het slecht gaat vlak voor de start van het nieuwe seizoen, want ruim twee weken geleden reed hij bij een trainingswedstrijd in Inzell een baanrecord op de 5 kilometer (6.10,97).

"Dat is mijn snelste tijd ooit aan het begin van het seizoen. Ik kan dus wel verstoppertje spelen, maar dat doen al genoeg schaatsers, daar ben ik niet zo van."

Kramer sluit deelname aan Spelen 2022 niet uit

Kramer heeft er door zijn rugklachten niet veel behoefte aan om te ver in de toekomst te kijken, al sluit hij niet uit dat hij in 2022 in Peking voor de vijfde keer mee zal doen aan de Olympische Spelen. "Het is niet zo dat ik per definitie denk dat me dat niet meer gaat lukken. Maar ik zie wel wat er gaat gebeuren, ik bekijk het nu echt van jaar tot jaar."

"Als ik niet meedoe om te winnen, gaat de lol er snel af. Dan wordt de keuze voor mij ook makkelijker. Maar zoals ik me nu voel, gaat het eigenlijk best wel oké. En waarom zou ik stoppen met iets waar ik zo veel plezier uithaal?"

Duidelijk is wel dat Kramer, die anderhalve week geleden voor het eerst vader werd, de komende Spelen op dit moment niet als zijn belangrijkste doel ziet, waar dat de afgelopen olympische cycli wel steevast het geval was.

"Er staat minder druk op. Ik zit hier nu niet zoals vier jaar geleden met het gevoel van: het zal en het moet. Dat is ook wel fijn. Ik hoef het voor niemand meer te doen, ik schaats alleen nog maar omdat ik het zelf echt leuk vind."

Het schaatsseizoen begint deze week met het World Cup-kwalificatietoernooi. Van vrijdag tot en met zondag zijn in Heerenveen tickets te verdienen voor de eerste wereldbekers van de winter.