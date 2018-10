Ireen Wüst behaalde in februari haar ultieme doel door bij vier Olympische Spelen op rij goud te winnen, maar de 32-jarige schaatsster is nog lang niet klaar met haar sport. Sterker nog, bij een nieuwe ploeg en met een oude bekende als coach reed ze in het voorseizoen harder dan ooit.

Het was mei - drie maanden nadat Wüst in Zuid-Korea haar vijfde olympische titel en negende, tiende en elfde olympische medaille veroverd had - en de meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden trainde zonder sponsor of ploeg noodgedwongen alleen met lotgenoot Lotte van Beek, met trainingsschema's die ze zelf gemaakt had aan de keukentafel.

"Dat was misschien wel het makkelijkste moment om te stoppen. Ik had geen ploeg en eigenlijk alles wel bereikt in mijn carrière", zegt Wüst een klein halfjaar later. "Maar ik genoot op dat moment juist zoveel van het trainen, ik had er zoveel plezier in."

"En dat gevoel heb ik eigenlijk de hele zomer gehad. Ik ontdekte weer hoeveel ik geniet van het schaatsen, van het afzien, van de fietsritjes door Friesland, van het krachttrainen. En ik ben nieuwe dingen gaan doen, zeker met het programma van Peter."

'Ik heb deze zomer iets compleet nieuws gedaan'

Daarmee doelt Wüst op Peter Kolder, de coach van haar nieuwe ploeg TalentNED. De Brabantse tekende eind juli een contract voor twee jaar bij het door investeringsmaatschappij Infestos gefinancierde team en is zo herenigd met de man die tussen 2003 en 2005 haar coach was bij Jong Oranje.

"Ik heb deze zomer eigenlijk iets compleet nieuws gedaan, ben uit de patronen gekomen die ik al jaren volgde", aldus Wüst, die ook voor het eerst in veertien jaar met nieuwe ijzers en schoenen schaatst. "Ik heb anders getraind, dingen gedaan die ik voor het laatst bij Jong Oranje deed. En dat is heel verfrissend geweest voor mijn lichaam."

Dat was deze maand ook terug te zien op het ijs, want de zesvoudig wereldkampioene allround schaatste in trainingswedstrijden tijden die ze zelden tot nooit neerzette in het voorseizoen.

Ruim twee weken geleden noteerde Wüst in Inzell 1.54,80 op de 1.500 meter, de snelste tijd wereldwijd van het nog prille seizoen. En op de 500 meter kwam ze al tot tijden van 39,14 (Inzell) en 39,15 (Heerenveen). "Dat is geen slechte start", glimlacht de oud-schaatsster van TVM, Continu en Justlease.nl. "Zo ben ik nog nooit begonnen aan een seizoen."

Wüst sluit deelname Beijing 2022 niet uit

Het is ook een goed voorteken voor het belangrijkste doel van Wüst dit seizoen: een wereldrecord rijden. Het schaatsen van een mondiale toptijd is praktisch het enige wat nog ontbreekt op haar lange erelijst en daar moet aan het einde van de komende winter - bij het WK allround in Calgary of de wereldbekerfinale in Salt Lake City - verandering in komen.

"Een wereldrecord is iets wat ik nog niet heb, dus dat is een grote trigger voor mij. En waarom zou het dit seizoen niet kunnen? Ik heb een jaar of tien geleden geroepen dat ik de eerste vrouw onder de 1.50 wil worden op de 1.500 meter, het is mooi dat dat nog steeds mogelijk is."

Wereldrecord of niet, zeker is dat Wüst nog minimaal twee jaar doorgaat met schaatsen. En hoewel ze in aanloop naar Pyeongchang 2018 meermaals meldde dat dat echt haar laatste Spelen zouden worden, is Beijing 2022 nog geen gesloten boek. "We hebben nog niet gesproken over Beijing. Maar ik sluit niks meer uit."

Het schaatsseizoen begint deze week met het World Cup-kwalificatietoernooi. Van vrijdag tot en met zondag zijn in Heerenveen tickets te verdienen voor de eerste wereldbekers van de winter.