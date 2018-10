Esmee Visser snapt dat haar leven nooit meer hetzelfde zal zijn door haar verrassende olympische titel op de 5 kilometer, maar de 22-jarige schaatser hoopt dat er een seizoen na haar bijzondere doorbraak op het ijs niet te veel voor haar verandert.

Na haar gouden medaille half februari in Gangneung, en alle plichtplegingen die horen bij een olympische titel, trok Visser zich drie maanden terug op de VU in Amsterdam.

In het laboratorium was de Beinsdorpse even niet de schaatser die bij de Spelen in Zuid-Korea haast vanuit het niets drievoudig olympisch kampioen Martina Sáblíková aftroefde op de 5000 meter, maar gewoon een student farmaceutische wetenschappen.

"Ik kon die drie maanden weer normaal en onbekend zijn, dat was wel even lekker", aldus Visser maandag bij de presentatie van haar nieuwe ploeg TalentNED. "De aandacht die je krijgt als olympisch kampioen is zeker in het begin leuk, omdat het nieuw is. Maar toen het steeds meer werd, dacht ik: het mag nu wel weer ophouden."

De stayer is niet iemand die graag 'nee' zegt als haar iets gevraagd wordt. Maar de afgelopen maanden kon ze onmogelijk aan alle verzoeken voldoen, al was het maar omdat je als olympisch kampioen ook een flink aantal bijzondere vragen krijgt.

"Er waren jongens die opeens met me wilden trouwen, terwijl ze me niet eens kenden. Ik vond het best lastig om te reageren op die huwelijksaanzoeken, dus ik heb geprobeerd maar zo lief mogelijk te antwoorden."

'Ik heb geprobeerd hetzelfde te blijven'

Visser, die inmiddels een manager heeft om haar te helpen bij alle zaken buiten de sport, hoopt dat alle extra aandacht en het hogere verwachtingspatroon haar komende winter geen parten zullen spelen op het ijs.

"Ik heb geprobeerd hetzelfde te blijven en het komende seizoen hetzelfde te benaderen als alle vorige seizoenen. Ik weet dat ik nu anders op de radar sta - een jaar geleden was er niemand die me wilde interviewen bij de presentatie van mijn ploeg - maar ik hoop dat ik mijn onbevangenheid van vorig jaar kan meenemen naar komende winter."

"Ik snap dat de buitenwereld dingen van mij verwacht, maar ik probeer die verwachtingen voor mezelf een beetje te temperen. En ik wil mezelf vooral de tijd gunnen. Het hoeft nu nog niet allemaal, want ik heb nog zo'n lange carrière voor me liggen."

Het doel van Visser voor het komende seizoen is dan ook zeer bescheiden. "Ik wil me op de 3 en de 5 kilometer plaatsen voor de World Cups. Het klinkt misschien heel logisch dat dat me gaat lukken, maar het zou voor mij al een hele stap zijn. Ik heb namelijk nog maar één keer in de wereldbeker gereden en dat was vorig seizoen een 5 kilometer in de B-groep."

Visser blij met vertrouwen van Wüst

Ireen Wüst is iets minder voorzichtig, want de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden stelt met een knipoog dat haar nieuwe teamgenote Visser volgend jaar februari in Inzell "lachend" wereldkampioen zal worden op de 5 kilometer.

"Ik vind het heel fijn dat zij zo veel vertrouwen heeft in mij", glimlacht Visser. "Dat doet mij goed, want ik twijfel toch wel weer snel aan mezelf, of ik het nog wel kan."

Die twijfels waren er ook tijdens haar drie maanden in het VU-laboratorium. In die periode ging ze dagelijks van half negen 's ochtends tot zes uur 's avonds naar de universiteit, om vervolgens op een eigen geschreven schema te gaan trainen. "Dat was een heftige periode, waarin ik wel even vreesde dat ik een trainingsachterstand had opgelopen", aldus Visser.

Die zorgen waren niet nodig, want ze verbrak eerder deze maand bij trainingswedstrijden in Heerenveen en Inzell twee keer haar persoonlijk record op de 3 kilometer (haar pr is sinds afgelopen weekend 4.00,97) en op de 5 kilometer bleef ze met 6.51,02 maar 0,79 seconde boven haar op de Spelen gereden toptijd.

"Dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling", lacht Visser over haar snelle tijden. "Ik was in de zomer benieuwd hoe ik alle nieuwe aandacht zou incasseren en wat er met mijn prestaties zou gaan gebeuren. Tot nu toe gaat dat hartstikke goed."

Het schaatsseizoen begint deze week met het World Cup-kwalificatietoernooi. Van vrijdag tot en met zondag zijn in Heerenveen tickets te verdienen voor de eerste wereldbekers van de winter.