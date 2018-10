Yara van Kerkhof kan zorgenvrij aan het nieuwe shorttrackseizoen beginnen. Het mondiale antidopingbureau WADA heeft de beroepszaak tegen haar bij sporttribunaal CAS ingetrokken.

Dat werd woensdag bekendgemaakt. De winnares van zilver op de 500 meter bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea hoeft daardoor niet meer te vrezen voor eventuele sancties.

De internationale schaatsbond ISU vond in 2015 en 2016 twee afwijkende bloedwaarden in het biomedisch paspoort van Van Kerkhof. Op basis daarvan werd een tuchtzaak tegen de 28-jarige shorttrackster gestart.

Omdat een duidelijke medische verklaring aanwezig was, volgde voor Van Kerkhof vrijspraak door de disciplinaire commissie van de ISU. Het WADA wilde echter dat het CAS alsnog de zaak zou bekijken, maar is daarop nu teruggekomen.

WADA is tot de conclusie gekomen dat een combinatie van factoren voor de afwijkende waarden in haar biomedisch paspoort zorgt. Van Kerkhof heeft door een aangeboren hartafwijking ook een afwijking in de doorbloeding van haar longen. Die zou zich vooral bij verblijf op hoogte en ook bij lange vliegreizen manifesteren.

Van Kerkhof rekende al op goede afloop

Van Kerkhof was vanaf het begin van de zaak, die vanaf vorig jaar juni speelde, ervan overtuigd dat elke verdachtmaking "volstrekt onterecht en ongegrond" was. "Ik sta voor een schone sport. Daarom ben ik superblij dat de waarheid na 1,5 jaar vechten eindelijk heeft overwonnen en dat mijn onschuld bewezen is", liet ze weten.

Omdat de bewijslast bij een dopingzaak bij de sporter ligt, verzamelde Van Kerkhof een team van advocaten, een sportarts en zeker tien medische specialisten om zich heen.

De Zoetermeerse onderging deze zomer vele onderzoeken in Nederland en verbleef enkele weken in Salt Lake City om ook op hoogte testen te kunnen laten uitvoeren. Daarvoor moest ze wel tienduizenden euro's uit eigen zak betalen.

Van Kerkhof, die in Pyeongchang tevens olympisch brons veroverde op de aflossing, begint in november met de Nederlandse selectie in Calgary aan het wereldbekerseizoen (2-4 november). Daarna reist de ploeg van bondscoach Jeroen Otter door naar Salt Lake City voor het tweede toernooi (9-11 november).