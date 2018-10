Jorien ter Mors moet het hele komende schaatsseizoen aan zich voorbij laten gaan. De regerend olympisch kampioene op de 1.000 meter ondergaat binnenkort een knieoperatie vanwege een chronisch ontstoken pees.

"Ik leef geen dag zonder pijn en slaap soms nachten niet", zegt Ter Mors dinsdag tegen de NOS. "Op deze manier is het voor mij niet haalbaar om een seizoen te schaatsen. De trainingen zijn redelijk behapbaar ondanks de pijn, maar een wedstrijd is een ander verhaal."

De 28-jarige Enschedese veroverde begin dit jaar in Zuid-Korea op de 1.000 meter op fraaie wijze de derde olympische titel uit haar loopbaan. In 2014 was ze in Sochi al de beste op de 1.500 meter en toen was er bovendien goud op de ploegachtervolging.

Bij de Winterspelen van dit jaar verzekerde Ter Mors zich met de shorttracksters ook verrassend van brons op de relay. Die plak betekende haar afscheid als shorttrackster.

Ter Mors denkt dat ze er goed aan doet zich nu te laten helpen aan haar knieklachten. "Als ik volgend seizoen hard wil schaatsen, moet de operatie gewoon nu gebeuren. Anders help ik nog een seizoen om zeep."

Team IKO ziet kopvrouw wegvallen

Sinds afgelopen zomer geldt Ter Mors als kopvrouw van Team IKO. De hoofdsponsor verbond zich tot en met de Olympische Spelen van 2022 aan de schaatsploeg van coaches Martin en Erwin ten Hove, die komend seizoen dus een belangrijke schakel missen.

"Het is heel moeilijk. Dit is een situatie waarin je allebei niet wilt zitten, maar we zijn nog in overleg over hoe we de situatie verder gaan doorzetten. Ze willen mij wel ondersteunen in het hele traject", aldus Ter Mors, die er vertrouwen in heeft dat ze de draad na haar operatie weer kan oppakken.

"Wouter Olde Heuvel heeft bijvoorbeeld bijna hetzelfde gehad en shorttracker Daan Breeuwsma heeft zich aan beide knieën laten opereren. Zij hebben ook weer hard geschaatst, dus ik ga ervan uit dat ik na de ingreep weer pijnvrij topsport kan bedrijven."

Het schaatsseizoen begint met een kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups. Die wedstrijd wordt van 2 tot en met 4 november gereden in Thialf.