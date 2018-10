Ronald Mulder is opgelucht dat zijn ploeg amper twee weken voor de start van het schaatsseizoen met de Twentse investeringsmaatschappij Reggeborgh na een maandenlange zoektocht een nieuwe sponsor heeft gevonden.

"Het is helemaal top dat we met een sponsor het seizoen in kunnen gaan", zegt de 32-jarige Mulder donderdag in gesprek met NUsport. "Dit zal heel veel rust geven."

De ploeg van coach Gerard van Velde, die de afgelopen twee winters Team Plantina heette, moest het de hele voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen doen zonder sponsor. De formatie werd wel ondersteund door de KNSB en NOC*NSF, maar die gaven de schaatsers geen salaris.

Woensdag kwam het verlossende woord dat Van Velde met Reggeborgh een nieuwe geldschieter heeft gevonden. De investeringsmaatschappij uit Rijssen heeft zich zelfs tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing verbonden aan de ploeg.

"Trainend zijn we hartstikke goed bezig geweest deze zomer, maar natuurlijk maakten we ons er druk over dat we geen sponsor hadden", aldus Mulder. "We misten inkomsten en die situatie kon niet eeuwig voortduren."

"Het was een heel onzekere zomer, maar het is het allemaal waard geweest. We hebben een heel mooie sponsor die ook meteen heel lang in het schaatsen wil blijven. Voor de schaatssport in het algemeen is het ook mooi dat Reggeborgh nu al zegt dat ze tot de Spelen van Beijing doorgaan."

Mulder hoorde pas dinsdag van mogelijke sponsor

Ronald Mulder en zijn teamgenoten Michel Mulder, Dai Dai Ntab, Kai Verbij, Gerben Jorritsma, Pim Schipper en Wesly Dijs hoorden pas deze week van het contact met de nieuwe geldschieter.

"We werden zo nu en dan wel op de hoogte gehouden van de zoektocht naar een sponsor, maar wij hoorden oprecht pas dinsdag dat het om Reggeborgh ging. Dat maakt het wel bijzonder en geeft aan hoe snel het allemaal gegaan is."

Van Velde voerde de gesprekken met de sponsor, zoals hij deze zomer wel vaker even meer marketingmanager dan coach was. "Maar daar heb ik helemaal niks van gemerkt, Gerard is daar heel professioneel mee omgegaan", stelt Mulder, die verklapt dat het pak van zijn ploeg de kleuren groen, zwart en wit zal hebben.

"Natuurlijk was Gerard er soms niet, maar dan wisten we waarom hij er niet was. Het is uiteindelijk alleen maar gaaf dat hij zo'n mooie partij heeft gevonden."

Mulder weet nog niet of hij vier jaar door zal gaan

Mulder weet nog niet zeker of hij de volledige vier jaar zal blijven bij Team Reggeborgh. "Ik hoop het van harte, maar ik weet niet hoe lang ik nog mee kan doen om de prijzen", zegt de Nederlands recordhouder op de 500 meter.

"Ik wil sowieso nog twee jaar schaatsen. Als ik zie hoe het nu het alweer gaat aan het begin van het seizoen, zie ik absoluut niet waarom ik zou moeten denken aan het einde van mijn carrière. Zo lang ik competitief ben, wil ik meedoen."

Het schaatsseizoen start begin volgende maand (2 tot en met 4 november) met het World Cup kwalificatietoernooi. In Heerenveen zijn tickets te verdienen voor de eerste wereldbekers van de winter.

Schaatskalender 18/19 2-4 november: World Cup kwalificatietoernooi

16-18 november: World Cup Obihiro (Jap)

23-25 november: World Cup Tomakomai (Jap)

7-9 december: World Cup Tomaszów Mazowiecki (Pol)

14-16 december: World Cup Heerenveen

28-30 december: NK afstanden (Heerenveen)

11-13 januari: EK allround en sprint (Collalbo, Ita)

26-27 januari: NK allround en sprint (Heerenveen)

1-3 februari: World Cup Hamar (Noo)

7-10 februari: WK afstanden (Inzell, Dui)

23-24 februari: WK sprint (Heerenveen)

2-3 maart: WK allround (Calgary, Can)

9-10 maart: World Cup-finale Salt Lake City (VS)