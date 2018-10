De internationale schaatsunie ISU heeft de WK shorttrack van 2021 toegewezen aan Nederland. Het evenement zal net als in 2017 plaatsvinden in Ahoy.

Het bid van de Nederlandse schaatsbond KNSB, in samenwerking met de gemeente Rotterdam en TIG Sports, kreeg van de ISU de voorkeur boven dat van Turijn.

De KNSB reageerde dinsdag verheugd op het besluit van de ISU. "Wij geloven in de kracht van shorttrack om het publiek en vooral ook de jeugd voor het schaatsen te winnen", liet technisch directeur Remy de Wit weten.

"Wij kijken ernaar uit om dit evenement samen met onze partners opnieuw tot een daverend succes te maken. Het WK past ook uitstekend in ons programma op weg naar de Winterspelen van Peking 2022."

'Trots dat het weer gelukt is'

Oud-shorttracker Cees Juffermans zal evenals in 2017 weer als toernooidirecteur fungeren. "Ik ben trots dat het weer gelukt is om een shorttrackevenement van dit formaat naar Nederland te halen", zei hij.

"Dit is heel belangrijk om de groei van de sport te blijven stimuleren. Met de WK in 2017 hebben we een nieuwe standaard neergezet. In 2021 leggen we de lat nog hoger."

De EK shorttrack zijn komend seizoen eveneens in Nederland. Dat toernooi wordt in januari 2019 in Dordrecht afgewerkt. De WK shorttrack worden in 2021 voor de tweede keer in Nederland gehouden.

Het WK van 2017 leverde Nederland vier medailles op. Sjinkie Knegt won goud op de 500 meter, zilver in het eindklassement en met de Nederlandse ploeg goud op de aflossing. Suzanne Schulting pakte brons op de 1000 meter.

De wereldtitels gingen anderhalf jaar geleden in Ahoy naar de Zuid-Koreaan Seo Yi-ra en de Britse Elise Christie.

EK allround/EK sprint in 2020/2021 in Thialf

De ISU besloot dinsdag tijdens een extra bestuursvergadering in Lausanne tevens het gezamenlijke EK allround en EK sprint voor het langebaanseizoen 2020/2021 aan Heerenveen toe te wijzen.

Dat gecombineerde evenement werd in 2017 voor de eerste keer eveneens afgewerkt, eveneens in Thialf.