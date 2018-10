De Nederlandse shorttrackploeg gaat met drie debutanten naar de eerste wereldbekerwedstrijden van het nieuwe seizoen. Bondscoach Jeroen Otter heeft Friso Emons, Avalon Aardoom en Marijn Wiersma geselecteerd.

Emons en Aardoom doen mee in zowel Calgary (2 tot en met 4 november) als Salt Lake City (9 tot en met 11 november). Wiersma is alleen actief in Calgary.

Bij de mannen bestaat de selectie van Nederland verder uit Sjinkie Knegt (in februari in Pyeongchang winnaar van olympisch zilver), Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf. Jasper Brunsmann is reserve.

Olympisch kampioen Suzanne Schulting voert de groep bij de vrouwen aan. Yara van Kerkhof, die zilver won bij de Spelen, Lara van Ruijven en Rianne de Vries zijn de andere shorttracksters die meegaan.