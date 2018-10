Sven Kramer en Kjeld Nuis hebben zaterdag bij trainingswedstrijden in Inzell laten zien al vroeg in het seizoen in vorm te zijn. Beide Lotto-Jumbo-rijders waren in de Max Aicher Arena sneller dan hun eigen baanrecord.

De 32-jarige Kramer kwam op de 5.000 meter tot 6.10,97. De olympisch kampioen dook daarmee onder zijn vorige toptijd van 6.11,40, die hij een jaar geleden neerzette in de Duitse schaatshal.

Kramer wil zich herpakken na een wat tegenvallend seizoen, waarin hij tijdens de Spelen zeer verrassend buiten de medailles viel op de 10 kilometer en er op het WK allround in eigen land ook niet in slaagde om het podium te halen. De Fries weet nog niet of hij doorgaat tot en met de Winterspelen van 2022.

Zijn 28-jarige ploeggenoot Nuis, die een zeer sterk seizoen achter de rug heeft met olympisch goud op de 1.000 én 1.500 meter, klokte op de kilometer 1.07,70. Ook hij was een stuk sneller dan zijn eigen baanrecord van 1.08,24, dat eveneens van vorig jaar oktober dateert.

Ronald Mulder snelste op 500 meter

Op de 500 meter was Ronald Mulder de snelste in Inzell. De sprinter van KNSB-Team NL slaagde er met 35,02 net niet in om een 34'er te rijden.

De top drie op de sprintafstand werd gecompleteerd door Mulders ploeggenoot Dai Dai Ntab (35,04) en de Italiaan David Bosa (35,08).

Het schaatsseizoen start begin volgende maand officieel met een kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups. Die wedstrijd wordt van 2 tot en met 4 november gereden in Thialf.