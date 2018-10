Yara van Kerkhof begint het shorttrackseizoen met de onzekerheid dat de zaak die het mondiale antidopingbureau WADA tegen haar heeft aangespannen bij sporttribunaal CAS nog steeds loopt, al heeft ze wel vertrouwen in een goede afloop.

"Als ik de specialisten die ik in de arm heb genomen mag geloven, sta ik er heel goed voor", aldus de 28-jarige Van Kerkhof woensdag in Thialf. "We hebben deze zomer nog veel meer patronen in mijn bloed kunnen vinden die mijn zaak sterker maken."

De winnaar van olympisch zilver (500 meter) en brons (relay) bij de Winterspelen van Pyeongchang in 2018 kreeg vorig jaar juni van de internationale schaatsbond ISU te horen dat er een tuchtzaak tegen haar was gestart omdat er in het seizoen 2015/2016 twee afwijkende bloedwaardes in haar biomedische paspoort waren ontdekt.

Dat is niet hetzelfde als een positieve dopingtest, maar zou wel op dopinggebruik kunnen duiden.

De ISU liet een paar weken voor de Spelen in Zuid-Korea aan Van Kerkhof weten dat ze vrijgesproken was omdat er volgens de disciplinaire commissie van de bond een duidelijke medische verklaring was voor de afwijkende waardes, maar het WADA ging daar niet mee akkoord en tekende eind april beroep aan bij het CAS.

De advocaten van Van Kerkhof hebben vier weken geleden hun verweer ingediend bij het hoogste sporttribunaal en nu kan de Zoetermeerse alleen maar afwachten. "Ik heb geen idee wanneer de zitting zal zijn. Ja, dat kan ook midden in het seizoen zijn. Maar het heeft geen zin om me heel druk te maken over de datum, dus ik probeer rustig te blijven."

Van Kerkhof betaalt tienduizenden euro's uit eigen zak

Van Kerkhof, die haar seizoen komend weekend begint met de International Invitation Cup in Heerenveen, heeft zich door haar lopende dopingzaak de afgelopen maanden niet zorgeloos kunnen voorbereiden op de naolympische winter.

Omdat de bewijslast bij een dopingzaak bij de sporter ligt, heeft Van Kerkhof een team van advocaten, een sportarts en zeker tien medische specialisten om zich heen verzameld die haar bijstaan. Ze onderging deze zomer vele onderzoeken in Nederland en verbleef enkele weken in Salt Lake City om ook op hoogte testen te kunnen laten uitvoeren.

"We hebben daar bij alles wat ik deed bloed geprikt, om maar te kijken hoe ik overal op reageer", aldus de shorttracker. "Aan de hand van die onderzoeken hebben we kunnen aantonen dat de gevonden bloedwaardes voor mij normaal zijn, en niet afwijkend. Mijn lichaam doet niet wat er bij 'standaardmensen' gebeurt."

De oorzaak daarvoor is volgens de specialisten dat Van Kerkhof door een aangeboren hartafwijking, waaraan ze als kind geopereerd is, ook een afwijking in de doorbloeding van haar longen heeft. Die zou zich vooral bij verblijf op hoogte en ook bij lange vliegreizen manifesteren.

De onderzoeken om haar onschuld te bewijzen, hebben Van Kerkhof financieel veel gekost. "Ik heb het geluk dat veel specialisten niet de hoofdprijs vragen, omdat ze het een bijzondere zaak vinden en me graag willen helpen. Maar het heeft me wel al tienduizenden euro's uit eigen zak gekost. Het geld dat ik verdiend heb met de Spelen, is alweer van mijn rekening af."

'Het is geen makkelijke situatie'

Van Kerkhof bracht haar lopende dopingzaak pas in mei in de openbaarheid. Ze wachtte bewust tot na het olympische seizoen om erover te praten in de pers.

"Ik wilde het tijdens de olympische winter niet vertellen, omdat ik alle energie nodig had voor de wedstrijden en de Spelen. En mijn teamgenoten wisten het niet, dus dan zou er een enorme bom ontploffen waar je helemaal niet op zit te wachten."

De vooral positieve reacties na de bekendmaking van het nieuws deden haar goed. "Maar het blijft geen makkelijke situatie. De eerste drie dagen nadat ik het zelf hoorde was ik echt niks waard, was ik alleen maar aan het janken. Ook nu gaat er geen dag voorbij dat ik niet aan de zaak denk. Maar schaatsen is een goede afleiding."