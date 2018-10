Schulting vervolgt schaatscarrière bij ploeg van Ter Mors

De 21-jarige Schulting benadrukte dinsdag op Twitter dat shorttrack voor haar het belangrijkste blijft. "Ik verleg mijn focus niet, shorttrack staat op één. Ik doe deze combinatie al jaren, dit seizoen in het pak van Team IKO."

Afgelopen februari won Schulting in Pyeongchang op de 1000 meter het eerste shorttrackgoud voor Nederland in de olympische historie. Ook veroverde ze in Zuid-Korea brons met de relayploeg.

Ter Mors nam na de Spelen afscheid als shorttrackster en concentreert zich dit seizoen volledig op de langebaan.

'Mooi team met veel kwaliteit'

Schulting richtte zich vorig jaar vanwege de Spelen op het shorttracken, maar nu heeft ze meer ruimte om te kijken wat ze op de langebaan in haar mars heeft.

"Ik ben ontzettend blij dat ik kan aansluiten bij Team IKO", aldus Schulting. "Het is een mooi team met veel kwaliteit, denk hierbij aan Jorien Ter Mors. Ik hoop dat dit team mij kan helpen om mijn langebaanambities te verwezenlijken."

Schulting gaat bij IKO samenwerken met coach Erwin ten Hove. "Ik ken Erwin al heel lang en heb een heel goede band met hem”, zegt Schulting tegen De Telegraaf.

"Toen hij onlangs vroeg of ik bij IKO wilde komen, was dat voor mij een makkelijke keuze. In voorbereiding op wedstrijden is het gewoon fijn om een goed team om je heen te hebben. Dat heb ik nu met IKO."