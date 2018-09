Kramer hoopt door rustperiode topvorm te hervinden na 'minder jaar'

"Ik heb het gevoel dat het fysiek steeds beter met me gaat. De fiets-, loop- en skeelertrainingen gingen deze zomer goed", zegt de 32-jarige Kramer vrijdag op de site van zijn ploeg Lotto-Jumbo.

"Daarnaast kwam het er tijdens de ijstrainingen ook een aantal keer naar behoren uit, maar het blijft afwachten hoe het over een paar weken gaat. Uiteindelijk moet het er straks tijdens de wedstrijden weer uitkomen."

Kramer viel begin dit kalenderjaar tijdens de Spelen zeer verrassend buiten de medailles op de 10 kilometer en slaagde er op het WK allround in eigen land ook niet in om het podium te halen. "Ik kan niet ontkennen dat ik uit een minder jaar kom", aldus de Fries.

"Vooral het einde van het seizoen verliep niet zoals ik het graag had gewild. Ik ben met fysieke klachten het seizoen uitgegaan en heb daardoor bewust wat langer rust genomen dan normaal. Het belangrijkste is dat ik fit word en aankomend seizoen weer hard kan schaatsen. Daar ligt op dit moment mijn focus."

'Deelname aan Spelen is geen zekerheidje'

Na de Winterspelen in Zuid-Korea liet Kramer al weten dat hij nog niet weet of hij er in 2022 in Peking weer bij is en die situatie is nog niet veranderd.

"Ik sluit niet per definitie uit dat ik nog vier jaar doorga. Maar vergeleken met andere jaren is het dit keer geen zekerheidje. Het zou goed kunnen dat ik ook in 2022 nog aan de start sta, maar dat hangt ervan af hoe het gaat", aldus de negenvoudig wereldkampioen allround.

"Het plezier staat voor mij voorop, maar ik moet wel mee blijven doen om de overwinning. Winnen en plezier zijn voor mij inherent aan elkaar, want als ik niet meer met de besten meekan, is de lol er voor mij snel af. Zolang beide factoren aanwezig zijn, blijf ik doorgaan. Ik ga het vanaf nu jaar voor jaar bekijken."

Stoppen is nog niet aan de orde

Het is in ieder geval nog niet in Kramer opgekomen om na zijn teleurstellende prestaties te stoppen met schaatsen. De Fries heeft nog een contract voor twee jaar bij Lotto-Jumbo.

"Schaatsen is mijn leven en ik vind het nog altijd fantastisch om te doen. Ik heb in mijn loopbaan al veel gewonnen, maar ik barst nog van de ambitie. Natuurlijk gaat een carrière met ups en downs. Daar is het afgelopen seizoen een perfect voorbeeld van."

Het schaatsseizoen begint met een kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups. Die wedstrijd wordt van 2 tot en met 4 november gereden in Thialf.