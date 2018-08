Sáblíková neemt het op voor bekritiseerde Tsjechische schaatscoach Novák

"Ik ben niet langer bereid het slachtoffer van manipulatie, vernederingen en aanvallen van onze nationale trainer Petr Novák te zijn", verklaarde Erbanová in gesprek met het Tsjechische persbureau CTK.

Die stevige teksten zijn tegen het zere been van Sáblíková. "Elke trainer heeft zijn eigen werkwijze. Dat kun je als sporter accepteren, of niet", schrijft de drievoudig olympisch kampioen op Facebook. "Ze had de keus om te blijven of ermee te stoppen. Karolína koos voor het laatste."

Voor Sáblíková kwam het plotselinge afscheid van Erbanová als een verrassing. "Haar verklaring heeft me flink verbaasd. Voor zover ik weet, heeft ze de afgelopen maanden helemaal niet met Petr gecommuniceerd, dus kan er geen sprake van een conflict zijn geweest. Sommige verwijten van haar vind ik niet helemaal eerlijk."

'Hebben haar als team altijd geholpen'

Vooral dat Erbanová geen plezier meer in het schaatsen had, gaat er bij de 31-jarige stayer niet in. "Haar relatie met de Tsjechische ploeg was weliswaar wat vertroebeld na haar verhuizing naar Nederland, maar we hebben haar nooit iets misgund."

"Zo hebben we allemaal naar het Tsjechische volkslied staan luisteren toen ze in 2017 het EK sprint in Heerenveen won. We genoten daarvan, omdat het goed voor het Tsjechische schaatsen was. Ze weet best dat we als team altijd geholpen hebben, want het schaatswereldje is maar klein."

Novák zelf wilde eerder deze week nog niet op de verklaring van Erbanová reageren. "Ik wil haar verklaring eerst in alle rust bekijken, pas daarna beslis ik of ik er iets over wil zeggen."

Erbanová vertrok in 2014 naar Nederland

Sáblíková traint haar volledige loopbaan al onder Novák. Naast drie olympische titels legde de succesvolste Tsjechische schaatsster ooit ook beslag op onder meer vier wereldtitels allround.

Haar jongere landgenoot Erbanová, die in 2010 als zeventienjarige op de Spelen debuteerde, trainde ook jarenlang bij Novák, maar na de Olympische Winterspelen van 2014 vertrok ze naar Nederland. Eerst stond ze onder contract bij Team Continu van Marianne Timmer en Gianni Romme en de laatste twee jaar bij Team Afterpay van Dennis van der Gun.

Onder laatstgenoemde presteerde Erbanová de laatste twee jaar uitstekend. Ze kroonde zich vorig jaar tot Europees kampioen sprint en veroverde dit jaar brons op de 500 meter bij zowel de Olympische Spelen in Pyeongchang en bij de EK afstanden.

Bij die wedstrijden stond Novák nog wel als coach op de kruising. De Tsjech wilde dat graag en Van der Gun wilde er geen probleem van maken.