Schaatser Erbanová (25) stopt vanwege 'manipulatie en vernederingen'

"Ik ben niet langer bereid het slachtoffer van manipulatie, vernederingen en aanvallen van onze nationale trainer Petr Novak te zijn'', aldus Erbanová tegenover het Tsjechische persbureau CTK. "Zijn persoonlijke aanpak en werkmethoden komen niet overeen met die van mij. Op deze manier kan ik niet presteren."

Erbanová besloot enkele maanden geleden om haar woonplaats Heerenveen achter zich te laten en weer terug te gaan naar Tsjechië.

Erbanová, die in 2010 op zeventienjarige debuteerde op de Spelen, trainde jarenlang bij Novak, maar na de Olympische Winterspelen van 2014 vertrok ze naar Nederland. Eerst stond ze onder contract bij het Team Continu van Marianne Timmer en Gianni Romme en de laatste twee jaar bij het Team Afterpay van Dennis van der Gun.

Onder laatstgenoemde presteerde Erbanová de laatste twee jaar uitstekend. Ze kroonde zich vorig jaar tot Europees kampioen sprint en veroverde dit jaar brons op de 500 meter bij zowel de Olympische Spelen in Pyeongchang en bij de EK afstanden.

Bij die wedstrijden stond Novak nog wel als coach op de kruising. De Tsjech wilde dat graag en Van der Gun wilde er geen probleem van maken.



Novak en Sablikova

Novak wil nog niet reageren

Novak wil vooralsnog niet reageren op de verwijten van Erbanová. "Ik wil haar verklaring eerst in alle rust bekijken, pas daarna beslis ik of ik er iets over wil zeggen."

De ervaren coach was vooral heel succesvol met Martina Sablikova. Hij leidde de stayer naar olympische, wereld- en Europese titels.

Novak vond het niet leuk dat Erbanová vier jaar geleden Tsjechië verliet voor Nederland. "De Tsjechen hebben één trainer en dat is Petr Novak. Die is de baas. Dat Karolina daar wegging, is niet goed ontvangen", zei Van der Gun na de bronzen medaille van zijn pupil op de Spelen in Zuid-Korea.

"Karolina heeft heel veel meegemaakt, de afgelopen jaren zijn echt een worsteling geweest voor haar. Het is echt ontzettend knap hoe ze dat allemaal doorstaan heeft."