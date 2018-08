Bergsma heeft altijd vertrouwen gehouden dat Anema sponsor zou vinden

Dat was hard nodig, omdat Anema er met de oude sponsor Clafis niet uitkwam. Eind mei gingen beide partijen uit elkaar, waarna al snel gesprekken met de Britse luchtvaartmaatschappij werden gevoerd.

"Jillert heeft mij constant op de hoogte gehouden", zegt de olympisch kampioen op de 10.000 meter van Sochi donderdag tegen onder meer NUsport.

"Hij heeft er altijd vertrouwen in gehad dat het goed zou komen. De ploeg bleef ook samen trainen, dus ik had er ook een goed gevoel over. We hebben gewoon een mooie ploeg in de aanbieding."

De overeenkomst resulteerde donderdag in een officiële presentatie op Schiphol. Beide partijen gaan minstens een jaar met elkaar in zee, waarbij de bedoeling is dat easyJet zeker tot de Spelen van 2022 in Tokio aanblijft.

'Anderen zaten er krapper bij dan ik'

Zelf had Bergsma het nog wel even uit kunnen zingen, erkent hij. Dat komt ook doordat zowel hij als zijn vrouw Heather Bergsma-Richardson sportief veel succes heeft geboekt. "Andere schaatsers zaten er een stuk krapper bij."

Maar ook bij de 32-jarige Fries was de opluchting duidelijk merkbaar. "Het was namelijk toch wel even balen toen het met Clafis stopte. Ik had zelf nog een contract voor een jaar, dus ik wist ook niet wat er zou gebeuren. Maar natuurlijk is dit heel lekker. We gaan op deze manier met vertrouwen het nieuwe seizoen in."

De gehele ploeg en de nieuwe pakken worden in oktober gepresenteerd. De bedoeling is dat Team easyJet met dertien langebaanschaatsers het nieuwe seizoen in gaat. Naast Bergsma is alleen Irene Schouten zeker van een contract. Met de negen andere rijders, onder wie vijf jongelingen, wordt nog onderhandeld.

Er is door de druk van het vinden van een extra sponsor niet extra hard getraind, stelt Bergsma. "Dat valt wel mee. Maar we hebben natuurlijk een paar nieuwe jongens, die hebben nog best wel wat geldingsdrang."

'Heather weet nog niet of ze doorgaat'

De kans is groot dat Bergsma voorlopig de enige geldschieter in zijn gezin is. Zijn vrouw is zwanger van een jongetje en is eind oktober uitgerekend. Bovendien weet de Amerikaanse nog niet of ze de schaatsen weer uit het vet haalt.

"Ze is er nog niet uit", erkent haar echtgenoot. "Die kleine gaat ons leven in ieder geval overhoop gooien. Maar of ze door wil, moet ze zelf bepalen. Het ligt zeker in de mogelijkheden. Het hangt ook van haar motivatie af."

Ook bij Bergsma zelf begint het vaderschap te kriebelen. "Ik heb alleen nog geen idee wat voor vader ik zal zijn. Ik denk dat ik mijn zoon hetzelfde zal opvoeden als ik zelf ben opgevoed. We zien het allemaal wel." Lachend: "Hij zal in ieder geval drie talen moeten leren."

Het eerste grote toernooi van het nieuwe schaatsseizoen staat voor het eerste weekend van november op het programma. Dan wordt het World Cup Kwalificatietoernooi gehouden. De eerste World Cup is twee weken later in Obihiro, Japan.