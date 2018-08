Schaatsploeg Anema en Bergsma vindt met easyJet nieuwe sponsor

Het contract met de Britse vliegtuigmaatschappij geldt alleen voor dit seizoen, maar de intentie is om zeker tot de Olympische Spelen van 2022 in Peking door te gaan. De ploeg gaat luisteren naar de naam Team easyJet.

De formatie van Anema kwam jarenlang uit onder de naam Team Clafis, maar eind mei stapten de trainer en zijn rijders op. Ze werden het niet eens met de toenmalige geldschieter Bert Jonker over de invulling van het team.

EasyJet meldt niet hoe hoog het budget wordt van de ploeg, maar Anema zei donderdag op Schiphol dat hij er "ontzettend blij mee is". "Ik ben zo trots als een aap", vertelde de coach.

"Ik heb vannacht lang nagedacht hoe ik dit gevoel moet omschrijven, maar het komt neer op het moment dat je erachter komt dat degene waar jij gek op bent, ook gek op jou is."

Volgens de 63-jarige coach komt er geen co-sponsor bij. Wel hoopt Anema nog met een sprintploeg te komen, maar die formatie moet op zichzelf gaan staan. "Een sprintploeg hoort zeker tot de mogelijkheden."

Ook Schouten heeft getekend bij easyJet

Op de Spelen in Pyeongchang in februari pakte Bergsma in dienst van Clafis zilver op de 10 kilometer. Irene Schouten, de andere grote naam die van Clafis naar Team easyJet gaat, veroverde brons op de massastart.

Ook veel andere schaatsers van voormalig Team Clafis gaan waarschijnlijk naar Team easyJet, al hebben zij in tegenstelling tot de 29-jarige Bergsma en de drie jaar jongere Schouten hun handtekening nog niet gezet.

In oktober, bij de officiële presentatie, wordt pas duidelijk hoe de nieuwe ploeg er precies uit gaat zien. Wel zijn er zeker vijf nieuwkomers bij de ploeg, allemaal jongelingen. "Verder gaan we door met oudgedienden, die vooral de lange afstanden rijden", aldus Anema.

Voor de marathonploeg is de Fries nog in gesprek met een geldschieter. De formatie werd afgelopen seizoen gesponsord door Royal A-ware, al is niet duidelijk of dat bedrijf doorgaat. "We willen de beste sponsor binnenhalen. Er is nog geen deal, maar ik denk dat we wel tot overeenstemming komen."

Overigens zijn er nog altijd tal van schaatsers op zoek naar een sponsor voor komend seizoen, onder wie sprinters Dai Dai Ntab en Kai Verbij.