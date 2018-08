Geert Kuiper aan de slag als technisch adviseur Canadese schaatsbond

Kuiper nam enkele maanden geleden afscheid van de Nederlandse schaatsbond KNSB, waarbij hij sinds 2014 bondscoach was. In die functie was hij verantwoordelijk voor de selectie en coaching van de langebaanschaatsers op de ploegachtervolging, massastart en teamsprint.

In Canada krijgt Kuiper een adviserende rol en komt hij te werken onder directeur Cara Thibault. "Ik voel me vereerd dat ik voor deze functie ben benaderd door de Canadese bond", zegt Kuiper vrijdag op de website van de Canadese schaatsbond.

"Voor mij is dit de juiste plek en de juiste tijd om mijn ervaringen te delen met een enthousiaste en talentvolle groep schaatsers en trainers."

Bij de Canadese ploeg treft Kuiper onder anderen Ted-Jan Bloemen, die afgelopen winter in Pyeongchang olympisch kampioen op de 10 kilometer werd.

Ruim twintig jaar actief in het schaatsen

Kuiper was voor zijn vertrek als bondscoach ruim twintig jaar onafgebroken actief in het schaatsen. Van 2000 tot en met 2014 fungeerde hij als assistent-coach bij de TVM-ploeg van Sven Kramer en Ireen Wüst.

Onder Kuiper veroverde Nederland bij de Winterspelen in Sochi zowel bij de mannen als de vrouwen olympisch goud op de ploegachtervolging. Dit jaar slaagden de twee ploegen er niet in om de titels te prolongeren. De vrouwen pakten zilver en de mannen werd in de halve finales uitgeschakeld.

Bij de massastart, die in Zuid-Korea voor het eerst op het olympische programma stond, was er brons voor Koen Verweij en Irene Schouten.