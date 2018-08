KNSB verontrust over mogelijk misbruik schildklierhormoon door schaatsers

Dit zou echter wel gebeuren, melden Nieuwsuur en het Noordhollands Dagblad op basis van eigen onderzoek. De KNSB heeft een brief gestuurd aan de schaatsers waarin het zijn ongerustheid uit.

In het document dat Nieuwsuur, het Noordhollands Dagblad en ook de Volkskrant in bezit heeft stelt de schaatsbond dat het staat voor een "schone, eerlijke en dus ook dopingvrije sport". Volgens de KNSB krijgen sporters binnen de schaatswereld medicijnen voorgeschreven die zonder medische noodzaak gezondheidsrisico's oplevert.

"Wij willen jullie hiervoor nadrukkelijk waarschuwen: gebruik die middelen niet als daarvoor geen medische noodzaak bij jou aanwezig is." Volgens de KNSB is er binnen de medische wereld over dit onderwerp veel discussie. "Voor enkele specifieke medicijnen doet de Nederlandse Dopingautoriteit een beroep op het Wereldantidopingagentschap WADA om die op de dopinglijst te plaatsen", schrijft de schaatsbond in de brief aan de schaatsers.

Dopinglijst

Op dezelfde datum (10 juli) van de brief van de KNSB is er ook een brief uitgegaan van de Dopingautoriteit naar het WADA. Hierin wordt gevraagd om schildklierhormonen op de dopinglijst te plaatsen, de lijst van verboden middelen. "We hebben sterke signalen ontvangen van medische professionals in Nederland dat schildklierhormonen worden misbruikt door topsporters", aldus de Dopingautoriteit in de brief aan het WADA.

Herman Ram, directeur van de Dopingautoriteit, zegt in Nieuwsuur dat hij schildklierhormonen steeds vaker ziet terugkomen op dopingformulieren van Nederlandse topsporters. Het gaat naast schaatsers ook om onder anderen wielrenners en atleten.

"We vinden de signalen van dien aard dat we ons zorgen maken", zegt Ram. "Het gezondheidsrisico is voor ons reden om hier werk van te maken."

Overtreding

De KNSB waarschuwt niet alleen de sporter, maar ook de arts. Want als een arts een medicijn voorschrijft zonder een medische noodzaak dan handelt deze in strijd met de sportmedische richtlijnen. Bovendien is het een overtreding van de Gedragsregels voor artsen.

De KNSB vraag sporters daarom artsen te rapporteren die meewerken aan het toedienen van schildklierhormonen zonder medisch attest.

Afvallen

Sporters gebruiken de schildklierhormonen voor meer energie en om snel vet te verbranden en zo af te vallen. De hormonen staan niet op de dopinglijst en zijn ook niet verboden. De medicijnen zijn ook eenvoudig via internet te bestellen, vaak in pilvorm.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!