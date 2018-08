Olympisch kampioenen Wüst en Visser vinden in Infestos nieuwe sponsor

Vijfvoudig olympisch kampioen Wüst zat sinds maart zonder ploeg nadat maatschappij Justlease niet met haar verder wilde. De sponsor zag later af van een doorstart in de schaatswereld.

Peter Kolder, die Wüst bijstond in het begin van haar loopbaan, gaat bij de Infestos-ploeg als hoofdcoach aan de slag. Wouter olde Heuvel wordt assistent-trainer. Schaatsers Lotte van Beek, Marcel Bosker, Louis Hollaar, Marwin Talsma en Jos de Vos sluiten ook aan bij de formatie.

Bovendien gaat Gerard Kemkers, die jaren coach van Wüst was, een rol vervullen bij de nieuwe ploeg. De Groninger gaat per 1 november aan de slag met het talentenprogramma.

Coach Kolder kijkt uit naar de nieuwe samenwerking met Wüst. "Ze is een talent geweest, maar ze brandt nog van ambitie, dus in die zin is het nog steeds een talent", zegt hij woensdag tegen de NOS.

"Dat is ook de reden dat ze in dit team zit. Ze kan de anderen helpen om op niveau te komen. Wüst kan mensen bij de hand nemen. Die rol krijgt ze in het team."

Succesvolste olympiër

De ervaren Wüst (32) is met elf medailles de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. Ze richtte Team Justlease in 2014 - destijds onder de naam Team4Gold - zelf op. De pas 22-jarige Visser verraste dit jaar op de Spelen in Zuid-Korea met goud op de 5.000 meter.

Frank van Roij van sponsor Infestos ziet het avontuur in de schaatswereld helemaal zitten. "De schaatsploeg is een vliegende start van ons traject om talent te ondersteunen in de sport en daarbuiten", zegt hij.

"Ireen Wüst is de meest succesvolle olympiër van ons land. Ze is het boegbeeld van onze ploeg en een voorbeeld voor de talenten in het team."

Het is nog onduidelijk hoe de schaatsploeg precies gaat heten. "Het wordt de naam van ons hele ontwikkelingstraject. Daar gaan we de komende weken en maanden over nadenken", aldus Van Roij.