Kazachse kunstschaatser Ten (25) doodgestoken bij overval

Twee mannen wilden inbreken in zijn auto. Ten wilde dat voorkomen en werd daarbij in zijn zij gestoken. De Kazachse kunstrijder verloor veel bloed en overleed even later in een ziekenhuis in Almaty.

"Denis Ten is een ongelooflijk goede kunstschaatser, de legende van onze sport, onze trots", zei Arystanbek Mukhamediuly, de Kazachse minister van Sport.

"De beste artsen hebben geprobeerd hem te redden, maar toch is hij overleden. Hij was nog maar 25 jaar oud, het is een afschuwelijk drama."

Bij de Spelen van dit jaar in Pyeongchang werd Ten 27e.