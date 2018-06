Teleurgestelde Joling (30) vindt geen ploeg en stopt met schaatsen

"Het is superklote en teleurstellend", zegt Joling dinsdag tegen RTV Drenthe. "Ik was dit seizoen wel weer begonnen in april. Maar ik kan geen team vinden. Ik kan niet bij een gewest terecht of bij een mannenmarathonploeg."

"En alleen op het ijs trainen is voor mij geen optie. Dat trek ik niet. En toen heb ik mezelf de vraag gesteld: wil ik nog meer teleurstellingen of is het nu klaar? En voor mij is het nu klaar."

Joling schaatste vorig seizoen onder de vlag van Team IKO, maar dat werd geen succes. De Drentse wist zich eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi niet voor haar eerste Olympische Spelen te plaatsen.

Joling debuteerde in het seizoen 2008/2009 op het hoogste nationale niveau bij de senioren. In november 2012 pakte ze de nationale titel op de 5 kilometer. Vijf jaar later kroonde ze zich in Thialf tot Nederlands kampioene allround.

De schaatsster uit Assen deed twee keer mee aan het EK allround en twee keer aan het WK allround, met een vierde plek op het EK van 2016 in Minsk als beste resultaat.

Verweij

Joling is zeker niet de enige Nederlandse schaatser die problemen heeft om onderdak te vinden voor het naolympische seizoen.

Voorlopig zijn Lotto-Jumbo (met onder anderen Sven Kramer en Kjeld Nuis) en Team IKO (met onder anderen Jorien ter Mors) de enige formaties met een sponsorcontract voor de komende winter.

Koen Verweij, die bij de Spelen van Pyeongchang twee keer brons won, maakte maandag bekend dat hij een jaar stopt met schaatsen, omdat het hem niet is gelukt een nieuwe ploeg op te zetten.