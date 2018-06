Verweij vindt geen sponsors en stopt een jaar met schaatsen

"De realiteit leert nu dat ik op de helft van het noodzakelijke budget zit en dat ga ik voor 1 juli niet meer oplossen", zegt Verweij maandag tegen De Telegraaf.

"Dus ik stap er voor een jaar uit om voor 2019 eindelijk alles perfect te kunnen regelen. Een periode waarin ik goed kan netwerken en contacten kan leggen, om uiteindelijk de organisatie neer te zetten zoals ik dat voor ogen heb."

Verweij vertrok in 2015 bij Team Corendon en zocht sindsdien zijn eigen weg. Hij vond onder meer onderdak bij de ploeg van Ireen Wüst en sloot afgelopen seizoen aan bij de Russische ploeg van zijn oude coach Kosta Poltavets, met wie hij eerder samenwerkte bij TVM.

Het is niet de eerste keer dat de wereldkampioen allround van 2014 een schaatsseizoen overslaat. In december 2015 besloot hij door een gebrek aan fitheid ook al eens om een jaar aan zich voorbij te laten gaan.

Lotto-Jumbo

Verweij, die denkt dat het door alle regels nog een hele klus gaat worden om voor volgend jaar individuele sponsors te vinden, verwacht dat zijn toekomst in ieder geval niet bij het Lotto-Jumbo van succescoach Jac Orie zal liggen.

"Die durven mij niet in hun ploeg op te nemen en dat is eigenlijk best logisch. Met Sven Kramer en Kjeld Nuis hebben ze zowel bij het allround als de sprint twee kopstukken in huis. Dus waarom zou je als coach er nog een derde kopstuk bij willen hebben?", vraagt hij zich af.

"Daarom neem ik de situatie zoals die is. Ik stap er een jaar uit om nog één ultieme poging te wagen om een ploeg op te zetten waarin ik me alleen op topsport hoef te richten. Dat ik 's ochtends wakker word als topsporter. Dat ik na alle prijzen ook wereldrecords ga rijden en menselijke limieten doorbreek."

Ramp

Op de Spelen in Zuid-Korea van eerder dit jaar pakte Verweij brons op zowel de massastart als de ploegachtervolging, maar op de 1.000 meter (negende) als de 1.500 meter (elfde) stelde hij door een gebrek aan fitheid teleur.

"De Spelen zijn voor mij op een ramp uitgedraaid. Het hoofd wilde wel, maar het lichaam kon niet meer. Ik heb daar op halve kracht geschaatst en door mijn mentaliteit heb ik dit er nog uit weten te persen", aldus de allrounder.

"Ik heb er tegen de media toen bewust niet over gesproken. Ik ben een winnaar en geen man van excuses en dat wil ik graag zo houden. Dan maar geen begrip. Terug in Nederland kwam alles los. Ik kreeg griep, van alles en nog wat en herstelde niet meer. Het lichaam was op, leeg."

Verweij beleefde zijn meest succesvolle jaar in 2014, toen hij naast zijn wereldtitel allround ook olympisch zilver pakte op de 1500 meter. Bovendien veroverde hij op de Spelen in Sochi goud op de ploegachtervolging.