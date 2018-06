Van Velde en Kolder leiden trainingsgroep voor topschaatsers zonder ploeg

De KNSB-TeamNL Trainingsgroep, zoals de trainingsgroep officieel wordt genoemd, bestaat uit elf schaatsers. Onder anderen olympisch kampioenen Ireen Wüst en Esmee Visser en de broers Michel en Ronald Mulder maken deel uit van de groep.

Van Velde blijft coach van de sprinters van Team Plantina, maar doet dat nu namens de KNSB. Dat betekent dat hij zich gaat ontfermen over Dai Dai Ntab, Kai Verbij, Pim Schippers en de broers Mulder. Ook Gerben Jorritsma en Wesly Dijs voegen zich bij dit gezelschap.

Kolder neemt Wüst, Visser, Lotte van Beek en Marcel Bosker onder zijn hoede. Hij fungeerde de afgelopen twee seizoenen als bondscoach van de Chinese nationale ploeg, maar besloot vorige maand te vertrekken bij het Aziatische land.

Puzzelen

"Het was eventjes puzzelen om aan de trainingsgroep de best denkbare invulling te geven. Wij zijn blij dat we daarin zijn geslaagd", vertelt Emiel Kluin, disciplinemanager langebaan van de KNSB. "In de trainingsgroep kunnen deze topschaatsers zich in alle rust fulltime voorbereiden op het nieuwe schaatsseizoen."

De coaches overwegen nog enkele rijders aan de trainingsgroep toe te voegen om het collectief te versterken. Komende zaterdag gaan de trainingen in Thialf van start.

Het is de bedoeling dat de groep deze zomer ook een buitenlands trainingskamp zal draaien. NOC*NSF zorgt grotendeels voor de financiering van de trainingsgroep, die voorlopig voor drie maanden zal bestaan.

Momenteel zijn alleen Lotto-Jumbo en Team IKO, de nieuwe ploeg die Jorien ter Mors begin deze week presenteerde, zeker van een sponsor voor volgend seizoen. De formatie van Jillert Anema besloot het contract met sponsor Clafis te ontbinden, waardoor ook Jorrit Bergsma en Irene Schouten nog geen ploeg hebben.

Onzekerheid

Medio april maakte de KNSB bekend dat het in samenwerking met NOC*NSF een trainingsgroep opricht als tijdelijke voorziening voor topschaatsers zonder commerciële ploeg.

Door de onzekerheid over voldoende geldschieters zitten veel Nederlandse schaatsers voorlopig nog zonder contract. De KNSB wil ervoor zorgen dat de toppers uit deze groep zich ook zonder een plek in een commercieel team optimaal kunnen voorbereiden op de na-olympische winter.

De schaatsbond zal de trainingsgroep maximaal een jaar in stand houden en direct opheffen als voldoende schaatsers een contract bij een topteam in de wacht hebben gesleept.