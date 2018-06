'WK's allround, sprint en afstanden per 2020 samengevoegd'

De beslissing om de toernooien samen te voegen werd vrijdag genomen tijden het congres van de internationale schaatsunie ISU in Sevilla, zo melden NOS en Schaatsen.nl. Nadere details over het initiatief worden de komende tijd uitgewerkt.

De WK's allround, sprint en afstanden worden nu nog los van elkaar gehouden. Het WK allround is jaarlijks en stond in 1889 voor het eerst op de agenda. Ook het WK sprint, dat in 1970 voor het eerst werd gehouden, is ieder jaar, terwijl de WK afstanden (sinds 1996) in de niet-olympische jaren verreden wordt.

Het samenvoegen van de toernooien is niet het enige waarover door de driehonderd afgevaardigden van de ISU-lidstaten stemden in Sevilla. Een Nederlands plan om de winnaar van de wereldbeker voortaan ook wereldkampioen te noemen, haalde geen meerderheid van stemmen.

Winterfestival

Een ander voorstel van de KNSB om een vierjaarlijks 'Winterfestival' te organiseren met het WK afstanden, WK shorttrack en WK kunstrijden, werd nog voor de stemming ingetrokken. Wel wordt er door de ISU een werkgroep geformeerd die het idee verder gaat onderzoeken.

Jan Dijkema werd in Sevilla herkozen als voorzitter van de ISU. De Nederlander is al sinds 2016 de preses van de bond en had bij de stemming geen tegenkandidaten.