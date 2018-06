Ter Mors vindt nieuwe sponsor na wegvallen Team AfterPay

De 28-jarige Ter Mors deed via LinkedIn een oproep aan potentiële geldschieters om haar te ondersteunen. Die zoektocht leverde resultaat op, want de regerend wereldkampioene sprint zal maandag in Groningen bekendmaken voor welke ploeg ze komend seizoen zal uitkomen.

"Jorien is trots om bekend te kunnen maken dat ze in alle rust kan toewerken naar het schaatsseizoen, in een professionele omgeving ondersteund door betrouwbare sponsoren", meldt haar manager André Boskamp.

"Nadat ze de afgelopen jaren heeft gekozen voor een combinatie langebaan en shorttrack, gaat ze zich vanaf nu volledig op de langebaan richten. Een keuze die Jorien spannend vindt, maar waar ze ook enorm naar uitkijkt."

Boegbeeld

AfterPay stopte aan het eind van afgelopen seizoen na vijf jaar met de sponsoring van de schaatsploeg, waarvan Ter Mors het boegbeeld was. Ze won op de Winterspelen in Pyeongchang goud op de 1.000 meter. Vier jaar geleden in Sochi werd Ter Mors al olympisch kampioen op de 1.500 meter en ploegachtervolging.

In Pyeongchang kwam Ter Mors voor het laatst als shorttracker in actie. Ze nam afscheid met een bronzen medaille op de relay.

Ook Anice Das, Floor van den Brandt, Bo van der Werff, Letitia de Jong, Janine Smit en de Tsjechische Karolina Erbanova stonden afgelopen seizoen onder contract bij AfterPay.