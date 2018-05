Jonker betreurt vertrek van Anema en topschaatsers bij Team Clafis

"Het is heel jammer dat we er niet zijn uitgekomen, maar ik kan niemand dwingen", zegt de directeur van het ingenieursbedrijf.

Anema liet vrijdag in De Telegraaf weten dat hij op zoek is naar een stichting die wel voldoet aan de eisen van topschaatsers als Jorrit Bergsma, Irene Schouten, Carien Kleibeuker, Bob de Vries, Arjan Stroetinga, Simon Schouten en Erik Jan Kooiman.

"De breuk met geldschieter Bert Jonker is definitief. Het is voor ons onmogelijk om nog met die man samen te werken", vertelde hij.

Het contract van Bergsma, winnaar van het zilver op de 10 kilometer van de laatste Olympische Winterspelen in februari in Pyeongchang, loopt net als dat van sommige andere schaatsers nog een jaar door.

"Maar ik ga niemand aan zijn contract houden", stelt Jonker. "Als ze niet willen, dan willen ze niet. Ik wilde gewoon naar een normale situatie waar sponsoren zich als werkgevers gedragen en schaatsers als werknemers. Dat wordt moeilijk als een coach als Anema op de stoel van de werkgever gaat zitten."

35.000 euro

Jonker stelt dat zijn schaatsers het bij hem niet zo slecht hebben en heeft naar eigen zeggen voor Bergsma zelfs een uitzonderingspositie gemaakt.

"Je mag best van me weten dat een marathonrijder bij ons 35.000 euro kan verdienen. Die kost mij dan zo'n 80.000 euro per jaar als je zaken als trainingskampen en een auto plus brandstof en zo meetelt. En dan heb ik het nog niet over een contract van iemand als Bergsma. Die krijgt substantieel meer.

"Schaatsen is geen voetbal, dat vergeten mensen wel eens. Ik heb afgelopen jaar 885.000 euro in de schaatssport gestoken. Mensen vragen mij wel eens waarom. Maar het is net zo als met een meisje. Soms weet je ook niet waarom je verliefd bent geworden."

Jonker benadrukt dat Clafis ook na het vertrek van dertien schaatsers verder gaat en verwijst de geruchten dat het team stopt dan ook naar het rijk der fabelen.

"Het is mij helaas niet gelukt met deze groep schaatsers. Maar ik denk dat ik nog veel rijders gelukkig kan maken. Dan denk ik ook aan buitenlanders of iemand als Marwin Talsma. Ik houd nu eenmaal van deze sport, maar ik moet ook als ondernemer denken. Het houdt een keer op."