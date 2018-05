Bergsma en Anema breken uit onvrede met schaatsteam van Clafis

"De breuk met geldschieter Bert Jonker is definitief. Het is voor ons onmogelijk om nog langer met deze man samen te werken", zegt Anema vrijdag in De Telegraaf.

Anema en Jonker, eigenaar en directeur van een ingenieursbedrijf, leefden al geruime tijd in onmin met elkaar. De laatste maanden namen de spanningen toe, nadat er onenigheid was ontstaan over de invulling van de organisatie van het team.

"Tijdens de evaluatie van het olympisch seizoen ben ik tot de conclusie gekomen dat de manier waarop wij te werk gingen niet de juiste is geweest. Ik wilde graag een teammanager naast me hebben, maar aan die wens kon niet tegemoet worden gekomen", geeft Anema te kennen.

"Als coach is het mijn taak om trainingsschema’s te maken en mijn schaatsers voor te bereiden op wedstrijden, niet om allerlei organisatorische zaken op mijn schouders te nemen. We zijn bezig een nieuwe stichting in het leven te roepen, waarin de organisatie wél aan onze eisen voldoet."

Stootkussen

Niet alleen Bergsma volgt zijn coach. Ook dertien andere schaatsers, onder wie Irene Schouten en Carien Kleibeuker, willen met Anema onder een nieuwe geldschieter verder. Daarmee lijkt een einde te komen aan het voortbestaan van de langebaanploeg en het marathonteam van Clafis.

"In vier jaar tijd hebben we 153 zeges geboekt, zes wereldtitels behaald en vier wereldrecords gereden. Dat is niet niks. Maar de zaak liep de laatste tijd zo hoog op, dat ik als stootkussen tussen Jonker en mijn schaatsers fungeerde. Dat is natuurlijk een onhoudbare situatie", aldus Anema.

Bergsma is met afstand de meest succesvolle schaatser van Team Clafis. Hij veroverde onder meer in 2014 de olympische titel op de 10 kilometer en in 2013 en 2015 de wereldtitel op die afstand.

Bergsma presteerde enigszins teleurstellend op de laatste Olympische Winterspelen in februari van dit jaar in Pyeongchang. Hij moest achter Ted-Jan Bloemen genoegen nemen met de tweede plaats op de 10 kilometer en kwam op de 5 kilometer niet eens in actie doordat hij zich voor die afstand niet wist te kwalificeren.