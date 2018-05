Olympisch schaatskampioen Lee beschuldigd van slaan teamgenoten

Lee zou bij buitenlandse wedstrijden in 2011, 2013 en 2016 jongere teamgenoten hebben geslagen. Het ministerie heeft de zaak inmiddels overgedragen aan de Zuid-Koreaanse schaatsbond KSU, die een straf kan opleggen.

De specialist op de lange afstanden, die in februari in Pyeongchang olympisch kampioen op de massastart werd, heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd.

Volgens een van zijn vertegenwoordigers is er alleen "gestoeid" met andere schaatsers, waarbij slechts zacht geslagen zou zijn. Diverse Koreaanse schaatsers hebben echter verklaard dat Lee "kwade bedoelingen" met zijn gedrag had.

Kramer

De dertigjarige Lee is de bekendste Koreaanse schaatser van dit moment. In 2010 pakte hij in Vancouver olympisch goud op de 10 kilometer door te profiteren van de veelbesproken foute baanwissel van Sven Kramer. Hij veroverde destijds ook zilver op de 5 kilometer.

Vier jaar geleden in Sochi én in Pyeongchang was er voor Lee zilver met de Koreaanse achtervolgingsploeg.