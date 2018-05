Dopingautoriteit acht kans dat Van Kerkhof medailles moet inleveren klein

De afwijkingen kwamen aan het licht bij metingen tussen december 2015 en maart 2016, ongeveer twee jaar voordat de 27-jarige Van Kerkhof in Pyeongchang zilver op de 500 meter pakte en brons veroverde met de aflossingsploeg.

In januari van dit jaar hoorde Van Kerkhof dat ze was vrijgesproken door de internationale schaatsunie ISU, maar in april ging de wereldantidopingautoriteit WADA daar al tegen in beroep. Van Kerkhof kan daardoor alsnog bestraft worden.

"Maar de kans dat ze haar medailles moet inleveren is heel klein", zegt Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit, woensdag tegen NUsport. "Om twee redenen. Ten eerste omdat Van Kerkhof al is vrijgesproken en dat zal niet voor niets zijn. De kans dat ze nu weer vrijgesproken wordt is aannemelijk."

"En ten tweede omdat er geen positieve test is. Het gaat om een paspoortzaak, waarbij een aantal meetpunten afweek. En niet tijdens de Spelen. Als je tijdens de Spelen positief test, is het klaar. Dan vervalt het wedstrijdresultaat en ben je je medailles kwijt. Nu gaat het om afwijkende waarden gemeten over een langere periode. Een wedstrijdresultaat vervalt dan niet zomaar."

Hartafwijking

Van Kerkhof benadrukte dinsdag in een verklaring dat er nooit een verboden middel in haar lichaam is aangetroffen. Volgens de Zuid-Hollandse zijn de afwijkende waarden het gevolg van een afwijking in de doorbloeding van haar longen.

"Samen met een team van experts hebben we er alles aan gedaan om de oorzaak van mijn schommelende bloedwaarden te vinden", verklaarde ze.

"Een afwijking in de doorbloeding van mijn longen, die waarschijnlijk is ontstaan als gevolg van mijn aangeboren hartafwijking, zorgt ervoor dat mijn bloed uitzonderlijk reageert op verblijf op hoogte én lange vliegreizen."

Dat de ISU Van Kerkhof op basis van deze redenering vrijsprak, geeft volgens Ram aan dat het "geen kul" is. "De internationale schaatsbond is ervan overtuigd dat ze niets verkeerd heeft gedaan en dat zegt veel."

Niet verbaasd

Overigens is Ram niet verbaasd dat het WADA in beroep gaat tegen de vrijspraak van Van Kerkhof. "Het WADA moet nagaan of de regels correct zijn toegepast. Er komen alleen heel veel zaken binnen van over de hele wereld en slechts tegen tientallen kunnen ze beroep aantekenen. Meer kunnen ze niet aan."

"Dat het WADA nu kiest voor de zaak-Van Kerkhof is niet raar. Het gaat om een olympische sporter die ook nog eens twee medailles gewonnen heeft. Het is daarmee een zaak die het WADA niet zomaar kan laten lopen, maar dat zegt niet per definitie iets over hun inhoudelijke standpunt."