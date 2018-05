Shorttrackster Van Kerkhof moet naar CAS voor afwijkende bloedwaardes

Van Kerkhof wist afgelopen winter al dat er een tuchtzaak tegen haar was gestart door de internationale schaatsunie ISU omdat er in het seizoen 2015/2016 twee afwijkende bloedwaardes gezien waren in haar biomedisch paspoort.

De Zoetermeerse hoorde eind januari, op de dag ze met de nationale shorttrackploeg naar Japan vertrok voor een trainingskamp in voorbereiding op de Spelen van Pyeongchang, dat ze door de disciplinaire commissie van de ISU was vrijgesproken. Dat orgaan vond dat er een duidelijke medische verklaring was voor de afwijkende waardes.

Wereldantidopingautoriteit WADA is het niet eens met die uitspraak en heeft daarom recent beroep aangetekend bij het CAS. Van Kerkhof heeft besloten om nu zelf naar buiten te treden over de zaak.

"Ik hoopte deze zaak en de grote onzekerheid af te kunnen sluiten", zegt ze dinsdag. "Maar op de laatste dag van de beroepstermijn, eind april, heeft het WADA besloten om de zaak voor te leggen aan het CAS. Ondanks de eerdere vrijspraak zal de onzekerheid en spanning voortduren."