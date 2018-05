Shorttrackster Van Kerkhof moet naar CAS voor afwijkende bloedwaardes

Van Kerkhof wist afgelopen winter al dat er een tuchtzaak tegen haar was gestart door de internationale schaatsunie ISU, omdat in het seizoen 2015/2016 twee afwijkende bloedwaardes in haar biomedische paspoort ontdekt waren.

De Zoetermeerse hoorde eind januari, op de dag dat ze met de nationale shorttrackploeg naar Japan vertrok voor een trainingskamp in voorbereiding op de Spelen van Pyeongchang, dat ze door de disciplinaire commissie van de ISU was vrijgesproken. Dat orgaan vond dat er een duidelijke medische verklaring was voor de afwijkende waardes.

Wereldantidopingautoriteit WADA is het niet eens met die uitspraak en heeft daarom recent beroep aangetekend bij het CAS. Van Kerkhof heeft besloten om nu zelf naar buiten te treden over de zaak.

"Ik hoopte deze zaak en de grote onzekerheid af te kunnen sluiten", zegt ze dinsdag. "Maar op de laatste dag van de beroepstermijn, eind april, heeft het WADA besloten om de zaak voor te leggen aan het CAS. Ondanks de eerdere vrijspraak zal de onzekerheid en spanning voortduren."

Bewijs

Van Kerkhof benadrukt in haar statement dat er nooit een verboden middel in haar lichaam is aangetroffen. Sinds 2009 mogen gegevens uit het biomedisch of bloedpaspoort van een sporter echter ook gebruikt worden als bewijs in dopingzaken.

"De ISU begon in juni 2017 een zaak tegen mij waarin ik mijn onschuld moest bewijzen door zelf met een verklaring te komen", aldus Van Kerkhof. "Samen met een team van experts hebben we er alles aan gedaan om de oorzaak van mijn schommelende bloedwaarden te vinden."

"Een afwijking in de doorbloeding van mijn longen, die waarschijnlijk is ontstaan als gevolg van mijn aangeboren hartafwijking, zorgt ervoor dat mijn bloed uitzonderlijk reageert op verblijf op hoogte én lange vliegreizen. De ISU was en is hierdoor ook overtuigd van mijn onschuld en sprak mij vrij."

Geheim

Van Kerkhof beleefde afgelopen winter het beste seizoen uit haar loopbaan. Bij de Spelen in Zuid-Korea won ze zilver op de 500 meter, waardoor ze de eerste Nederlandse vrouw met een olympische shorttrackmedaille was. Later pakte de Zuid-Hollandse met de Nederlandse aflossingsploeg ook nog brons in Gangneung.

Ondanks alle successen was het door de sluimerende dopingzaak ook een "heel zwaar jaar", stelt Van Kerkhof.

"De afwijkende bloedwaardes en de zaak tegen mij kwamen keihard binnen. Ik heb altijd geloofd in een schone en eerlijke sport. En ook volgens die regels geleefd. Het gebruik van doping komt niet eens in mij op. We gaan er nu hard aan werken om ook het WADA te overtuigen. Ik heb alle vertrouwen in een goede afloop."