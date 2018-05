Remy de Wit volgt Koops op als technisch directeur KNSB

De Wit is al jaren actief in de sportwereld. Hij was van begin 2015 tot medio 2016 bondscoach van de Nederlandse basketbalsters.

Eerder werkte de Gelderlander als hoofdcoach bij het opleidingsinstituut CTO Amsterdam en had hij de basketballers van Den Helder Seals onder zijn hoede.

Vertrouwen

De KNSB is blij met de komst van De Wit. "Wij hebben er alle vertrouwen in dat Remy als technisch directeur het Nederlandse schaatsen, in alle disciplines, ook de komende jaren zal laten floreren", aldus Pieter de Kroon, voorzitter van de Raad van Toezicht van de schaatsbond.

De Wit kijkt zelf uit naar zijn nieuwe functie. "De rol van technisch directeur van de KNSB biedt mij de kans om de verschillende werkvelden waarin ik actief ben geweest te bundelen in één functie. Het is een grote uitdaging en eer om bij de meest succesvolle olympische sportbond van Nederland deze functie te mogen vervullen", zegt hij.

Koops

Koops neemt na dit schaatsseizoen afscheid van de KNSB. Met de 54-jarige bestuurder aan het roer bij de schaatsbond won Nederland zestien medailles bij de Olympische Spelen in Pyeongchang.

Het is nog onbekend wat Koops na zijn vertrek bij de KNSB gaat doen.