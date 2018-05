Nuis dankt 'knokkende' coach Orie voor nieuw contract bij Lotto-Jumbo

De olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter ligt mede dankzij de inspanningen van Orie nu vast tot en met het schaatsseizoen 2019/2020. Hij moest lang wachten op een nieuwe verbintenis en ergerde zich daar behoorlijk aan.

"De omslag was toen Jac me vertelde om voor me te knokken. Hij moest ook steeds maar weer bij de sponsoren langs. Uiteindelijk is het gelukkig allemaal goed gekomen", zei Nuis maandag bij het Ziggo Sport-programma Peptalk.

"Er is een bepaald ploegbudget en de hoge heren van de verschillende sponsoren hebben met elkaar moeten overleggen. Ik ben superblij dat we eruit zijn gekomen, want in je eentje kun je het gewoon niet."

Nuis en Lotto-Jumbo leken er aanvankelijk niet uit te komen, omdat eerstgenoemde niet tevreden was over de aanbieding die hem al voor de Olympische Winterspelen van februari in Pyeongchang was gedaan.

Telefoon

Uiteindelijk nam de sprinter in de onderhandelingen het heft in eigen handen. "Na het succes op de Spelen toonden allerlei bedrijven interesse, maar ik was al in onderhandeling met Lotto-Jumbo. Daarna hoorde ik een hele tijd niets meer", zei hij.

"Dat duurde allemaal maar. We hebben wat onenigheid gehad, maar uiteindelijk heb ik de telefoon gepakt en plat gevraagd: 'Komt er nog wat?' Ze hebben een constructie bedacht om het rond te krijgen."

Volgens Nuis had het allemaal niet zover hoeven komen. "Als ze iets eerder hadden gezegd: we zijn ermee bezig en het komt allemaal goed, dan was het prima geweest. Maar ik ben nu heel erg tevreden."

Orie liet vrijdag al weten heel blij te zijn met de contractverlenging van Nuis. "Ik werk al negen jaar met Kjeld en ik heb hem zien ontwikkelen van groeibriljant tot absolute wereldtopper. Ik vind het hartstikke mooi dat we ook de komende jaren samen kunnen strijden voor de titels", zei hij.

Lotto-Jumbo bestaat voor komend seizoen uit elf schaatsers, onder wie nieuwkomers Antoinette de Jong, Joy Beune en Thomas Krol.